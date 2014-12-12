Με μια παράσταση γεμάτη μουσική, χρώμα και φαντασία, ο υπαίθριος χώρος του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων μετατράπηκε το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου σε σκηνή μαγείας και παραμυθιού. Η παιδική θεατρική παραγωγή «Μότσαρτ, Ο Μαγικός Αυλός», σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγγέρη και Χριστίνας Κουλουμπή, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Φαρσάλων, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία.

Πάνω από 1.000 θεατές – μικροί και μεγάλοι – κατέκλυσαν τον χώρο, απολαμβάνοντας μια διασκευή της αριστουργηματικής όπερας του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, η οποία μετατράπηκε σε μουσικό παραμύθι, πλούσιο σε μαγευτικές μελωδίες, εντυπωσιακά σκηνικά και ζωντανές ερμηνείες. Η ιστορία, με φόντο τη σύγκρουση του βασιλιά της μέρας και της βασίλισσας της νύχτας, ταξίδεψε το κοινό σε έναν κόσμο όπου η αγάπη, η αρετή και το φως θριαμβεύουν.

Την αφήγηση και το κείμενο υπογράφει η Κάρμεν Ρουγγέρη, ενώ τη σκηνογραφία και τα κοστούμια η Χριστίνα Κουλουμπή. Πολυπληθές και ταλαντούχο καστ ηθοποιών και συντελεστών έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, χαρίζοντας μια αξέχαστη εμπειρία που κέρδισε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η είσοδος ήταν ελεύθερη, προσφέροντας σε όλους την ευκαιρία να γίνουν μέρος μιας βραδιάς γεμάτης πολιτισμό, συναίσθημα και καλλιτεχνική ποιότητα. Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου και στελέχη της Δημοτικής Αρχής.