Με επιτυχία παρουσιάστηκε χθες το βράδυ στον αίθριο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων η θεότρελη κωμωδία μυστηρίου του Γιάννη Γαλανόπουλου «Καραμέλες Ούζου».

Από νωρίς ο χώρος πλημμύρισε από θεατές, που έσπευσαν να απολαύσουν τη μοναδική αυτή παράσταση στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Αυγούστου του Δήμου Φαρσάλων. Το κοινό κατέκλυσε κάθε διαθέσιμη θέση, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Στη σκηνή ανέβηκαν οι αγαπημένοι ηθοποιοί Σταύρος Νικολαΐδης και Βασίλης Κούκουρας, χαρίζοντας απίστευτες στιγμές γέλιου μέσα από τις ανατρεπτικές καταστάσεις και τις ευρηματικές ατάκες του έργου. Ο Δημήτρης Χριστοφορίδης ενσάρκωσε έναν ρόλο-έκπληξη, ενώ η ραδιοφωνική συμμετοχή της Κατερίνας Ζαρίφη πρόσθεσε μια ιδιαίτερη νότα στο ήδη ξεκαρδιστικό αποτέλεσμα.

Η παράσταση κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος, με συνεχείς ανατροπές, σπινθηροβόλο χιούμορ και ένα φινάλε γλυκόπικρο αλλά άκρως συγκινητικό. Το κοινό, που δεν σταμάτησε να γελά και να χειροκροτά, αποθέωσε τους συντελεστές στο τέλος, επιβραβεύοντας τη δουλειά τους με θερμή ανταπόκριση.

Η σκηνοθεσία και η μουσική επιμέλεια έφεραν την υπογραφή του Σταύρου Νικολαΐδη, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια επιμελήθηκε η Σταυριανή Σιδέρη. Ο σχεδιασμός φωτισμών ανήκε στον Θοδωρή Κόκκινο και βοηθός σκηνοθέτη ήταν ο Διονύσης Κλάδης.

Η θεαματική προσέλευση και το κλίμα ενθουσιασμού απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι οι «Καραμέλες Ούζου» αποτελούν μια παράσταση που κερδίζει το κοινό, χαρίζοντας γέλιο αλλά και αφορμή για σκέψη. Την παράσταση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου και στελέχη της Δημοτικής Αρχής.

Ο Πολιτιστικός Αύγουστος συνεχίζεται με τη συναυλία του Λουδοβίκου των Ανωγείων απόψε στις 9.30 το βράδυ, στην πλατεία Βράχων, στα Φάρσαλα.