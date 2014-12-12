Από τον Δήμο Φαρσάλων γίνεται γνωστό, ότι όπως κάθε χρόνο, λόγω της εμποροπανήγυρης, η λαϊκή αγορά της Τρίτης 19 Αυγούστου, θα λειτουργήσει στην οδό Αθηνών από το ύψος της κεντρικής εισόδου της λαϊκής αγοράς, μέχρι την αποθήκη του Δήμου (πρώην σφαγεία) και στον κάθετο δρόμο με την οδό Αθηνών που βρίσκεται ανατολικά του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Φαρσάλων και δυτικά του χώρου πρασίνου.

Κατά το διάστημα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς (5 το πρωί μέχρι και 2 το μεσημέρι) θα υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η οδός Αθηνών θα παραμείνει κλειστή και η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται καθ΄ υπόδειξη του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων.