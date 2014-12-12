Συναγερμός σήμανε σήμερα Κυριακή (12/10) νωρίς το απόγευμα, έπειτα από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε εκκοκκιστήριο στην περιοχή των Φαρσάλων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μια υπάλληλος 51 ετών ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο, κατά τη διάρκεια της εργασίας της, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη εργαζόμενη και την μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

