Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα χθες στα Φάρσαλα, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας. Μια κυρία (πελάτισσα) βρέθηκε εγκλωβισμένη μέσα σε κατάστημα, καθώς ο ιδιοκτήτης, χωρίς να την αντιληφθεί, την κλείδωσε μέσα και έφυγε… για δουλειές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε μεταβεί χθες στο κατάστημα για να ψωνίσει και, καθώς κοιτούσε τα προϊόντα, ο ιδιοκτήτης, πιθανότατα έχοντας την προσοχή του αλλού, θεώρησε πως το μαγαζί ήταν άδειο. Κλείδωσε την πόρτα και αποχώρησε για να διεκπεραιώσει τις δουλειές του.

Η πελάτισσα, όταν τελείωσε και προχώρησε προς την έξοδο, διαπίστωσε έκπληκτη ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Καθώς ο χρόνος περνούσε και η αγωνία της μεγάλωνε, κάλεσε τις Αρχές, όπου βρέθηκαν στο σημείο και Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία κάλεσαν κλειδαρά και από την πλαϊνή πόρτα του καταστήματος κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την γυναίκα. Η γυναίκα ευχαρίστησε τους παριστάμενους και αποχώρησε.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Γ.Γ., Ελευθερία)