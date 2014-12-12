Αναστάτωση προκλήθηκε γύρω στις 11 το βράδυ της Δευτέρας σε Αστυνομία, πυροσβεστική και δήμο Λαρισαίων εξαιτίας ενός τηλεφωνήματος για τοποθέτηση εκρηκτικού στο διδακτήριο που στεγάζει το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Φαλάνης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία, πυροσβεστική και ο πρόεδρος της κοινότητας Φαλάνης Κ. Λυγούρας, ενώ ειδοποιήθηκαν και οι διευθύνσεις των σχολείων που στεγάζονται στο διδακτήριο.

Ο χώρος αποκλείστηκε και ύστερα από σχολαστικές έρευνες με τη συμμετοχή και εκπαιδευμένου σκύλου, αποδείχθηκε ότι το τηλεφώνημα ήταν φάρσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει και άλλα ανάλογα τηλεφωνήματα και τότε είχε εντοπιστεί το άτομο που τα έκανε και με τη σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη

