Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» διοργανώνει στην Λάρισα το διήμερο «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΚΛΕΚΤΕΣ», που θα πραγματοποιηθεί στις 19 & 20 Σεπτεμβρίου 2025 στο χώρο του Μύλου του Παππά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές II: Ελληνικός Γαστρονομικός Πολιτισμός».

Ένα διήμερο αφιερωμένο στη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τα εκλεκτά προϊόντα του Ολύμπου και του νομού.

Το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές II: Ελληνικός Γαστρονομικός Πολιτισμός» εντάσσεται στο Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014 – 2020 και αποσκοπεί στην ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής παράδοσης της Ελλάδας, με γεύσεις, εδέσματα και προϊόντα που φέρουν ποιότητα, φήμη και ισχυρή σύνδεση με τον τόπο παραγωγής. Στόχος είναι η ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού, καθώς και η ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών.

Οι «Γεύσεις Ολύμπου Εκλεκτές» έρχονται για να αναδείξουν την πλούσια γαστρονομική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, φέρνοντας στο επίκεντρο την αυθεντικότητα των τοπικών προϊόντων και τη δημιουργικότητα της ελληνικής κουζίνας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά σημαντικούς Έλληνες chefs και προσωπικότητες του γαστρονομικού χώρου, να απολαύσει ζωντανές μαγειρικές παρουσιάσεις και γευσιγνωσίες, αλλά και να συμμετάσχει σε δράσεις που συνδέουν τη γεύση με την εμπειρία, την ψυχαγωγία και τον πολιτισμό.

Παράλληλα, το πρόγραμμα πλαισιώνεται από πολιτιστικές δράσεις, που θα χαρίσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία γιορτής σε όλους τους επισκέπτες.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Πέρα από τη γαστρονομία, έχουν προγραμματιστεί ειδικές δραστηριότητες για παιδιά, με στόχο τη δημιουργική απασχόληση, την εκπαίδευση γύρω από την υγιεινή διατροφή και την εξοικείωση με τα τοπικά προϊόντα.

Το διήμερο περιλαμβάνει ενδεικτικά δράσεις όπως:

Θεματικά περίπτερα με εκλεκτά προϊόντα του Ολύμπου και του νομού

Ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης και προβολής των δράσεων του Σχεδίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών ώστε να συμμετάσχουν και να υποστηρίξουν την οργάνωση του τοπικού γαστρονομικού πολιτισμού (19 Σεπτεμβρίου, Μύλος του Παππά, Λάρισα).

Γαστρονομικές δημιουργίες &cookingevents από διακεκριμένους chefs

Παρουσιάσεις & γευστικές αφηγήσεις από καταξιωμένους ανθρώπους της γαστρονομίας

Ειδικές δράσεις για παιδιά

Παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν το φεστιβάλ.

Με πρωτοβουλίες όπως οι «Γεύσεις Ολύμπου Εκλεκτές», αναδεικνύεται η ταυτότητα και η δυναμική της περιοχής, συνδέοντας τη γαστρονομία με τον τουρισμό, την τοπική παραγωγή και τον πολιτισμό. Πρόκειται για μια γιορτή ανοιχτή σε όλους, που φιλοδοξεί να αποτελέσει θεσμό και σημείο αναφοράς για τα επόμενα χρόνια.