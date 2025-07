Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο επιτραπέζιο παιχνίδι, το Midsummer O.P.A. Festival έρχεται για τέταρτη χρονιά στη Λάρισα με μεγαλύτερη δυναμική και περισσότερο παιχνίδι.

Το φεστιβάλ διοργανώνουν ο Ζήσης Αποστολίδης και το “The Guild”, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, από την Παρασκευή 11 έως και την Κυριακή 13 Ιουλίου 2025, στον Μύλο του Παππά, με ελεύθερη είσοδο και συμμετοχή στα παιχνίδια για όλους.

Για ακόμα μία χρονιά φιλοξενείται το Midsummer O.P.A. 2025 WH40K GT, το μεγαλύτερο τουρνουά του επιτραπέζιου, στρατηγικής Warhammer 40.000 που γίνεται στην Ελλάδα, με συμμετοχές, όχι μόνο από όλη τη χώρα, αλλά και από το εξωτερικό, καθιστώντας το έτσι ένα διεθνές δρώμενο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, θα γίνουν παρουσιάσεις παιχνιδιών, εργαστήρια σχετικά με το επιτραπέζιο παιχνίδι, τον μοντελισμό, και την αφήγηση, παρουσιάσεις βιβλίων και άλλων δημιουργιών. Στο χώρο θα υπάρχουν επίσης, επιτραπέζια παιχνίδια για όλους τους επισκέπτες, όλες τις ηλικίες και τις διαθέσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Παρασκευή 11 Ιουλίου – Επιτραπέζια (Σ.Φ.Ε.Κ., Tin Punk Games, The Guild) – 18.00 – 22.00 Moonlight R.P.G. Session (Game-A-Lot) – 20.00 – 2100 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΡΑΦΗΣ R.P.G. “Κόκκινη Κλωστή Δεμένη: Από το παραμύθι στην περιπέτεια”, Ζήσης Αποστολίδης (The Guild, NightCraft)

Σάββατο 12 Ιουλίου – 10.00 – 21.00 Midsummer O.P.A. 2025 WH40K GT – Επιτραπέζια (Σ.Φ.Ε.Κ., Tin Punk Games, Game-A-Lot, The Guild) – 18.00 – 22.00 Moonlight R.P.G. Session (Game-A-Lot) – 18.00 – 22.00 Dungeons & Dragons Session (The Guild) – 20.00 – 20.45 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ FANTASY COMIC “Dreamlands: Lives and Epics – Από τη Σελίδα στο Έπος” (LoudMouse Crew)

Κυριακή 13 Ιουλίου – 11.00 – 18.30 Midsummer O.P.A. 2025 WH40K GT – Επιτραπέζια (Σ.Φ.Ε.Κ., Tin Punk Games, Game-A-Lot, The Guild) – 17.00 – 19.00 HeroQuest Session – 18.00 – 22.00 Call of Cthulhu Session (The Guild) – 18.00 – 22.00 Dungeons & Dragons Session (The Guild) – 19.00 – 21.00 HeroQuest Session – 19.00 – 20.00 Τελετή απονομής βραβείων / Κλήρωση δώρων λαχειοφόρου – 19.30 – 20.30 “Χτίζοντας Κόσμους με Μελάνι και Ιδέες – Εργαστήριο Δημιουργίας Φανταστικού Κόσμου” (LoudMouse Crew)

https://www.bestcoastpairings.com/event/GibNtBPcvbRO

Facebook Event Page: Midsummer O.P.A. 2025 https://www.facebook.com/events/1400087711433672