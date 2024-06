Φεστιβάλ Μουσικών Δράσεων διοργανώνουν ο Δήμος Λαρισαίων, οι Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου και το Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας από τις 16 έως και τις 18 Ιουνίου 2024, στο χώρο του “Χατζηγιάννειου” και στο Αναψυκτήριο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας.

Μια μουσική ανάσα δροσιάς στην έναρξη του καλοκαιριού. Ένα πανηγύρι δημιουργίας και χαράς από μαθητές τμημάτων μουσικής των Λεσχών Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Οι μουσικοπαιδαγωγοί Νατάσα Νικούλη, Τάσος Νοτόπουλος, Αχιλλέας Σίμος οργανώνουν ένα τριήμερο εκδηλώσεων μαζί με τους μαθητές των Λεσχών σε Ηπειρώτικα, Λιβαδάκι, Πυροβολικά, Χαραυγή, Αλκαζάρ, Φαλάνη, Αμπελόκηπους, Άγιο Κωνσταντίνο, Άγιο Γεώργιο, Ιπποκράτη

Κιθάρα, αρμόνιο και μουσική προπαιδεία, μουσικά σύνολα, σόλο, ντουέτα και κουαρτέτα.

Πολλές εκπλήξεις και ξεχωριστοί καλεσμένοι τραγουδιστές, χορευτές, παιδαγωγοί.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Κυριακή 16/6 12:00 μ. Αναψυκτήριο Δημοτικής Πινακοθήκης

> Παιχνίδι με την “μπάλα” μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων

Τα παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού θα γνωρίσουν, με έναν διαδραστικό τρόπο, την ομορφιά της μουσικής, με τον μουσικοπαιδαγωγό Αχιλλέα Σίμο. Συμμετέχει η παιδαγωγός Χριστίνα Τοπουζλή

> Kουαρτέτο Κλασικής Κιθάρας

Από τους μαθητές Κωνσταντίνο Κοντογιάννη, Μυρτώ Παπαγιαννούλη, Ιωάννα Λάτσιου και τον Αχιλλέα Σίμο. Κλασικά μελωδικά θέματα αλλά και μουσική από την Ζάκυνθο

> Σόλο Κιθάρα από μαθητές στις Λέσχες Αγίου Γεωργίου, Ιπποκράτη, Αγίου Κωνσταντίνου, Αμπελόκηπων (Μαθητές Τάσου Νοτόπουλου)

Γιώργος Ευσταθιάδης Waltz (Shostakovich)

Γιάννης Πουλικίδης, Γρηγόρης Ζαμπέτας Ακορντεόν (Λοΐζος)

Μάξιμος Καφόπουλος Κεμάλ για δύο κιθάρες (Χατζιδάκις)

Φάνης Καραμούτης Ανάθεμά σε (Θαλασσινός) / Μήλο μου κόκκινο (Παραδοσιακό)

Γιάννης Καραναστάσης Παραμύθι με λυπημένο τέλος (Πασχαλίδης)

> Σύνολο Κιθάρας Λαϊκής Μουσικής (Μαθητές Αχιλλέα Σίμου)

Συμμετέχουν : Γιάννης Καρνάβας, Σωκράτης Κορδάς, Θάνος Χατζημπάρμπας, Γκέντσι Μεμέλλι, Θανάσης Αμαξόπουλος, Ιωάννα Γκέκα, Δημήτρης Πανταζής

Στο τραγούδι η ερμηνεύτρια Δέσποινα Μαύρου

Το σύνολο θα παρουσιάσει παραδοσιακά τραγούδια, αλλά και κομμάτια των Χατζιδάκι, Λεοντή, Κουγιουμτζή, Τσιτσάνη και Λοΐζου

Δευτέρα 17/6 19:00 Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

> “Κιθαροαφηγήματα”

Η Λιλή Σιαδίμα και η Έφη Βουλκίδου με τις κιθάρες τους συναντάνε τον Τσαϊκόφσκι, την Ισπανική Ρομάντζα και τους στίχους του Όσκαρ Ουάιλντ.

> Μουσική Προπαιδεία (Τμήμα Νατάσας Νικούλη)

Θα ακουστούν τα τραγούδια: “Καλωσορίσατε όλοι παιδιά!”, “Τι χαρά!”, “Κάτω στον γυαλό”, “Τα περάσαμε όμορφα”, “Γλυκό καλοκαιράκι” καθώς και ποιήματα για το καλοκαίρι. Συμμετέχουν οι μαθητές του τμήματος προπαιδείας: Ανάρργυρος Γεωργίου, Μαρίλεια Γιαννίκη, Χρήστος Καλύβας, Κατερίνα Λένγκα, Μαλεβή Μουταφίδη, Στελίνα Παλάσκα

> Project “Ludwing Van Beethoven” “Μια μουσική ιδιοφυΐα, στη ρωγμή του χρόνου!”

Μαθητικό Σύνολο Κιθάρας “El Clásico” του Αχιλλέα Σίμου

Φιλική Συμμετοχή: ”Σχολή Χορού - Αμπελώνα” της Βασιλικής Σαγώνα

Μια μουσικοχορευτική παραγωγή αφιερωμένη στον Μπετόβεν, με αποσπάσματα από έργα του ίδιου, του δασκάλου του Χάυντν, του παιδιού θαύματος - Μότσαρτ και του συνθέτη πατέρα του. Παίζουν κιθάρα οι μαθητές: Πωλίνα Τσιβούλη, Χάρης Ψαροκωστόπουλος, Νίκος Ριζάκης, Θεοφάνης Καρατσιβούλης, Γιάννης Σαμαρίνας, Χρήστος Κωνσταντάκος, Εύα Τσώνη, Κωνσταντίνος Λαμπρίδης, Δημήτρης Τσιούρης

> Σόλο Πιάνο & Αρμόνιο (Μαθητές Νατάσας Νικούλη)

Αθανασία Τεντολούρη Für Elise (Beethoven)

Λουίζα Τσινόγκου Πεντοζάλης (Κρητικός Χορός)

Σοφία Παλάσκα Tarantella (Burgmüller)

Εύα Πετσιδήμου Πέρα στους πέρα κάμπους (Παραδοσιακό Δωδεκανήσου)

Ανδριάννα Κασούμη Το ουράνιο τόξο

Κωνσταντίνος Παρλακίδης Hungarian Dance (Brahms)Θωμάς Δαμασιώτης The greatest show on earth

Νάσια Παρλακίδη Μενουέτο Νο 45 (ντουέτο)

Αριστείδης Μηνοβγίδης Get Away

Αθηνά Γκονέλα Τhe blue danube waltz (Strauss)

Σωκράτης Γεωργούλας O καλός βασιλιάς

Άγγελος Αντωνόπουλος Folk Dance (Béla Bartók)

Τρίτη 18/6 19:00 Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

> Σόλο Πιάνο & Αρμόνιο (Μαθητές Νατάσας Νικούλη)

Νεκτάριος Καραφυλλίδης Έκπληξη - Yankee Doodle (Ντουέτο)

Μαριλένα Μαυροπούλου Ώρα για βαλς!

Μάρθα Χρυσικού The Can Can

Θάνος Αραμπατζής Ο καλός βασιλιάς

Μαρίλια & Χαρά Μαγαλιού Πέρα στους πέρα κάμπους (Παραδοσιακό Δωδεκανήσου)

> Σύνολο Κιθάρας “Junior” (Μαθητές Αχιλλέα Σίμου)

Θα ακουστούν τα τραγούδια: “O κιθαρίστας”, “Στην παιδική χαρά”, “Χαροπά τα δυο μου χέρια”, “Ο ύμνος της χαράς” και “Φεγγαράκι μου λαμπρό”. Συμμετέχουν οι μαθητές: Νικόλας Σιμόπουλος, Θάνος Βαρβάρας, Άννα Τσικούρα, Ζωή Γκρόζου, Δήμητρα Κουκουράβα, Μελίνα Σιακαβάρα, Κωνσταντίνος Καραμπέρης

Συμμετέχει ακόμη η Φωτεινή Μπλουγούρα με το ”Νανούρισμα” του Μάνου Λοΐζου (Από το τμήμα της Λέσχης Αγίου Γεωργίου του Τάσου Νοτόπουλου)

> Σόλο Πιάνο & Αρμόνιο (Μαθητές Νατάσας Νικούλη)

Βασιλική Ντίνα Malaguena (Spanish Dance)

Βαγγέλης Πήχας The greatest show on Earth

Ευαγγελία Πατσιούρα Lemoine

Κυριάκος Τσόγκας Aria - Menuet (Bach)

Ειρήνη Ζητούδη Für Elise (Beethoven)

Ευαγγελία Λιάπη Arabesque (Burgmüller)

Θεοφανία Ακριβοσούλη Alla Turka - Rondo (Mozart)

Καλυψώ Ντίνα Rondo, Γ μέρος - Sonatina Kuhlau

Θέλια Πέρρου Romanza

Δημοσθένης Κακαές Ας κρατήσουν οι χοροί (Σαββόπουλος)

> Σύνολο Κιθάρας POP - ROCK (Μαθητές Αχιλλέα Σίμου)

Από την παράδοση των ΗΠΑ στους Hooters, τους Animals, τους Deep Purple, τους Pink Floyd και τους Eurythmics ως τον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τον Νίκο Πορτοκάλογου. Ένα μελωδικό ταξίδι στην pop και την rock με καράβι την κλασική μας κιθάρα. Παίζουν : Δημήτρης Μπάρμπας, Μάριος Κουσιωρής, Νίκος Πλασάτης, Πάνος Παπαντώνης. Συμμετέχουν ακόμη: Νάσος Ρομφέας, Δημήτρης Πιτσαρής, Κωνσταντίνος Καραμπέρης

Τραγουδούν μαζί μας οι ερμηνευτές: Μαρία Μπέλλου, Νίκος Σκούφας, Δημήτρης Φωτίου, Χάρης Καραμπέρης

Καλλιτεχνική Επιμέλεια Φεστιβάλ: Αχιλλέας Σίμος

Με την υποστήριξη: Μικρός Κόσμος Το Χαλαρό Καφενείο, ΚΔΑΠ "Brainfit", Pink Studios (Λάρισα), Golden Cleaning (Αλέξης Αθ. Χατζημπάρμπας), Δρόσου Βασιλική - Κυλικείο (Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας)