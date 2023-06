Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το φεστιβάλ Πηνειού που ανοίγει τις πύλες του την Τετάρτη 21 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 24 Ιουνίου.

Oπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων κ. Πάνος Σάπκας, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, που παραχωρήθηκε στο Μύλο του Παππά είναι "μια διοργάνωση ολιστική θα τη χαρακτήριζα, καθώς ικανοποιεί όλες τις αισθήσεις και είναι για όλους, μικρούς και μεγάλους".

Πρόκειται για μια μουσική διοργάνωση, με 19 συναυλίες σε 4 μέρες, σε 3 Σκηνές, που περιλαμβάνει όλα τα είδη από έντεχνο και ροκ, μέχρι ρεμπέτικο, παραδοσιακό και λαϊκό, με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Μίλτος Πασχαλίδης, Nightstalker, Ορχήστρα Λαϊκής Μουσικής ΔΩΛ, Dub FX από την Αυστραλία, Guy Mantzur από το Ισραήλ, Λαϊκή Κομπανία από τη Λάρισα, Μαρίζα Ρίζου, USURUM, Παραδοσιακή Ορχήστρα από τη Λάρισα, Φοίβος Δεληβοριάς και Κοινοί Θνητοί).

Το μουσικό μέρος συνδυάζεται με εκατοντάδες δράσεις καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές, όλες διαδραστικές, σε όλες μπορεί να συμμετέχει όποιος επιθυμεί, σε συνεργασία με φορείς και θεσμούς της πόλης όπως το Μουσείο Σιτηρών, Λαογραφικό Μουσείο, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα, Δημιουργική Πόρτα, Project Ιππόκαμπος, Art Gate, Ομάδα Έκφραση, Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας Φωτογραφική Ομάδα f+, τα ΚΔΑΠ του Δήμου μας, άλλα ΚΔΑΠ της πόλης, την ΚοινΣΕπ Έναστρον, το ΙΕΚ Δήμητρα, Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Λάρισας, Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ κλπ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

19:00 “Welcome” Σύνολο Κρουστών Μουσικού Σχολείου

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΣΚΗΝΗ Α΄

21:15 X-tacy

22:00 Μίλτος Πασχαλίδης

ΣΚΗΝΗ Β΄

20:30 Thee Holy Strangers

22:00 Nightstalker

ΣΚΗΝΗ Γ΄

21:00 Ορχήστρα Λαϊκής Μουσικής ΔΩΛ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

ΙΕΚ Δήμητρα – Μαγική φωτογραφία | Αρχαία Αίγυπτος “ Τουταγχαμών – Αντώνιος – Κλεοπάτρα ”

Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας – Με χάντρες και με χρώματα στολίζω τον μποχτσά μου

Λέσχες Πολιτισμού – Η πολύχρωμη πόλη μας

ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων – Παιχνίδια με χρώματα και μουσικές

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας – Έκθεση | Δημιουργία μικρών τρισδιάστατων αντικειμένων υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας των έργων της Νέλλας Γκόλαντα | Σχέση Πηνειού και κατοίκων: Γιατί υπάρχει απόσταση μεταξύ μας;

Teach me how to Greek – Φαντάσου μια ιστορία

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center – Πάμε ταξίδι στη Παραμυθοχώρα…!

Play Education – Messy Play | Facepainting

ΚΔΑΠ Κιβωτός της Σοφίας – Μουσικά στεφάνια | Μουσικοκινητική | Μαθαίνω για τα μουσικά όργανα | Δημιουργώ με πηλό | Facepainting

Εστία Λαογραφίας και Τέχνης Δρώμενον – Θέατρο Σκιών! Φτιάχνω τις δικές μου φιγούρες! | Χορεύουμε στην όχθη

ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση – Δημιουργικό εργαστήριο | Face Painting | Γιγαντιαία αφίσα | Θέατρο Σκιών

Πολιτιστικός Σύλλογος “Η Ανατολική Ρωμυλία” Ν. Λάρισας – Θεατρικό παιχνίδι | Χορεύουμε στο ποτάμι

Σύλλογος Φίλων Λαϊκής Παράδοσης Λάρισας – Έκθεση παραδοσιακών φορεσιών | Διάλεξε την κούκλα σου για να μάθεις το χορό της | Εκμάθηση παραδοσιακών και λαϊκών χορών

ΚΔΑΠΑμεΑ Στήριξη – H πόλη μας η Λάρισα

Εξάντας ΚοινΣΕπ – Παιχνίδια βιωματικής μάθησης και δραστηριότητες δημιουργικής γραφής | Ρομποτικές κατασκευές: “Πώς η τεχνολογία βοηθάει στην ένταξη και την συμπερίληψη” | Τρισδιάστατες εκτυπώσεις με 3D εκτυπωτή | Δραστηριότητα για την αυτοεκτίμηση των παιδιών στα social media

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Γνωρίζοντας τον στατικό μοντελισμό

Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης – Ομαδική βιωματική δράση

ΚΔΑΠ ΜΕΑγάπη – Καλλιτεχνικές δημιουργίες | Κατασκευές για παιδιά

Κοινωνικό ΕΚΑΒ – Μουσικές και χοροί του κόσμου… Επικοινωνώντας με την ψυχή και το σώμα

ΚΕΑΝ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Μια διαφορετική μπουγάδα

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας – Δράσεις “ Κι εγώ μπορώ”

Νεανική Αρωγή-Αγκαλιάζουμε το Παιδί – Παιδικές δραστηριότητες

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης-Πρόγραμμα HELIOS – Δημιουργούμε μαζί!: Ζωγραφική και stencil πάνω σε κονκάρδες και υφασμάτινες τσάντες

έναρξη μετά τις 19:00

Leroy Merlin – Eco Friendly DIY Κατασκευές

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μια φορά και έναν καιρό στην πόλη μου…

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα – Κουκλοθεατρική παράσταση “Ένας Γάτος μια Φορά” | Κατασκευή κούκλας

Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων – Μια κάρτα από το ποτάμι

Δημιουργική Πόρτα – Η μαγεία της φύσης σε βιτρίνα

Project Ιππόκαμπος – Σχεδίασε τον Δικό σου Εξωγήινο Ακολουθώντας τους Αριθμούς

Art Gate – Το στέκι των εφήβων | Τουρνουά Tichu | Παιχνίδια

Ομάδα Έκφραση – Μικροί περίπατοι στον Πηνειό με τον κύριο Ρουσσώ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

Α.Σ. Taekwon-do ΛΕΩΝΙΔΑΣ – Γνωριμία και παρουσίαση του παραδοσιακού Taekwon-do I.T.F.

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

έναρξη μετά τις 20:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Λάρισας – Τοίχος αναρρίχησης

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Ψηφιακό Πλανητάριο – Planetarium on the Go

Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Λαρισαίων – Ανακυκλώνω και… το υπογράφω!

ΚοινΣΕπ Έναστρον – Παρατήρηση του Ήλιου και του νυχτερινού ουρανού | Έκθεση μετεωριτών και δράση αναζήτησης μετεωριτών | Έκθεση ηλιακού ρολογιού και επίδειξη της λειτουργίας του | Σεμινάριο ουρανογραφίας με επίδειξη και αναγνώριση των αστερισμών

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Ομαδική έκθεση “Η ματιά του οικείου” | Εργαστήριο νυχτερινής φωτογραφίας

Φωτογραφική Ομάδα f+ – Camera obscura observation | Φωτογραφίζοντας με μια camera obscura | Matchbox pinhole camera project | Ομαδική έκθεση

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

έναρξη μετά τις 19:00

Musica Radio – Live open air studio

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ – Γλυκές και αλμυρές παρασκευές | Προβολή βίντεο μετατροπής λειτουργικού οχήματος σε εκπαιδευτική μονάδα

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΣΚΗΝΗ Α΄

21:00 ZF Moody | Seza | Brain Damage

22:00 Dub FX (AU)

ΣΚΗΝΗ Β΄

19:00 Dualism aka Spyros Lourgiotis | special guest: Pixie.Flow performance

22:00 Guy Mantzur (IL)

ΣΚΗΝΗ Γ΄

21:00 Λαϊκή Κομπανία (Λ. Νούτσου, Π. Κράιας, Γ. Παπαβασιλείου, Γ. Κολτσίδας, Κ. Παππάς, Μ. Ντάλλας)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

ΙΕΚ Δήμητρα – Μαγική φωτογραφία | Τα παιδία παίζει | Εργαστήρι δημιουργικής γραφής “Γράφουμε με την καρδιά μας συνομιλώντας με το περιβάλλον”

Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας – Με χάντρες και με χρώματα στολίζω τον μποχτσά μου

Λέσχες Πολιτισμού – Πηλός “εν δράσει”

ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων – Παιχνίδια με χρώματα και μουσικές

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας – Έκθεση | Δημιουργία μικρών τρισδιάστατων αντικειμένων υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας των έργων της Νέλλας Γκόλαντα | Σχέση Πηνειού και κατοίκων: Γιατί υπάρχει απόσταση μεταξύ μας;

Teach me how to Greek – “Η ομορφιά που γεννιόταν και πέθαινε” του Αργύρη Χιόνη

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center – Ας πετάξουμε στα σύννεφα…!

Play Education – Χειροτεχνία Καράβι & Παγωτό | Μουσικοκινητικά Παιχνίδια

ΚΔΑΠ Κιβωτός της Σοφίας – Facepainting | Κηπουρική | Πηλός με αποτύπωμα | Ζωγραφίζω το μπλουζάκι μου

Εστία Λαογραφίας και Τέχνης Δρώμενoν – Στολίζω παραδοσιακά την κεφαλή μου! | Χορεύουμε στην όχθη

ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση – Παραδοσιακά παιχνίδια | Face Painting | Καραόκε

Πολιτιστικός Σύλλογος “Η Ανατολική Ρωμυλία” Ν. Λάρισας – Πως ανεβαίνει μία παράσταση; | Χορεύουμε στο ποτάμι

Σύλλογος Φίλων Λαϊκής Παράδοσης Λάρισας – Έκθεση παραδοσιακών φορεσιών | Η ενδυμασία στους αιώνες | Διάλεξε την κούκλα σου για να μάθεις το χορό της | Εκμάθηση παραδοσιακών και λαϊκών χορών

ΚΔΑΠΑμεΑ Στήριξη – Συμπερίληψη

Εξάντας ΚοινΣΕπ – Παιχνίδια βιωματικής μάθησης και δραστηριότητες δημιουργικής γραφής | Ρομποτικές κατασκευές: “Πώς η τεχνολογία βοηθάει στην ένταξη και την συμπερίληψη” | Τρισδιάστατες εκτυπώσεις με 3D εκτυπωτή | Δραστηριότητα για την αυτοεκτίμηση των παιδιών στα social media

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Make and Take

Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης – Η “σκακιέρα” των επιλογών μας

ΚΔΑΠ ΜΕΑγάπη – Παιχνίδι αισθήσεων | Messy play

Κοινωνικό ΕΚΑΒ – Λαϊκές παραδόσεις και πολιτιστική κληρονομιά

ΚΕΑΝ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Μάσκες του κόσμου

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας – Δράσεις “ Κι εγώ μπορώ”

Νεανική Αρωγή-Αγκαλιάζουμε το Παιδί – Παιδικές δραστηριότητες

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης-Πρόγραμμα HELIOS – Δημιουργούμε μαζί!: Παραδοσιακά κοσμήματα, ζωγραφική και stencil

έναρξη μετά τις 19:00

Leroy Merlin – Eco Friendly DIY Κατασκευές

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μια φορά και έναν καιρό στην πόλη μου…

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα – Κουκλοθεατρική παράσταση “Ένας Γάτος μια Φορά” | Κατασκευή κούκλας

Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων – Μια Κάρτα από το Ποτάμι

Δημιουργική Πόρτα – Χρωματιστά φτερουγίσματα σε ασπρόμαυρο φόντο

Project Ιππόκαμπος – Δημιουργία Ιστορίας Μέσα από Τυχαίες Εικόνες

Art Gate – Το στέκι των εφήβων | Τουρνουά Tichu | Παιχνίδια

Ομάδα Έκφραση – Μικροί περίπατοι στον Πηνειό με τον κύριο Ρουσσώ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

Α.Σ. Taekwon-do ΛΕΩΝΙΔΑΣ – Γνωριμία με το αγωνιστικό Taekwon-do I.T.F.

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

έναρξη μετά τις 20:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Λάρισας – Τοίχος αναρρίχησης

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Ψηφιακό Πλανητάριο – Planetarium on the Go

Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Λαρισαίων – Ζωγραφίζουμε για την Ανακύκλωση και μαθαίνουμε πως να ανακυκλώνουμε!

ΚοινΣΕπ Έναστρον – Παρατήρηση του Ήλιου και του νυχτερινού ουρανού | Έκθεση μετεωριτών και δράση αναζήτησης μετεωριτών | Έκθεση ηλιακού ρολογιού και επίδειξη της λειτουργίας του | Σεμινάριο ουρανογραφίας με επίδειξη και αναγνώριση των αστερισμών

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Ομαδική έκθεση “Η ματιά του οικείου” | Εργαστήριο νυχτερινής φωτογραφίας

Φωτογραφική Ομάδα f+ – Camera obscura observation | Φωτογραφίζοντας με μια camera obscura | Matchbox pinhole camera project | Ομαδική έκθεση

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

έναρξη μετά τις 19:00

Musica Radio – Live open air studio

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ – Επίδειξη συγκόλλησης σωληνώσεων | Ενημέρωση για συντήρηση θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων και ψυκτικών και κλιματιστικών μονάδων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΣΚΗΝΗ Α΄

22:00 Μαρίζα Ρίζου

ΣΚΗΝΗ Β΄

20:30 Sigmataf

22:00 Usurum

ΣΚΗΝΗ Γ΄

21:30 Παραδοσιακή Ορχήστρα (Β. Μπακαγιάννης, Τ. Σβάρνας, Α. Μαυραντζάς, Λ. Γάλλος)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

ΙΕΚ Δήμητρα – Μαγική φωτογραφία | Disco Girl

Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας – Με χάντρες και με χρώματα στολίζω τον μποχτσά μου

Λέσχες Πολιτισμού – Φανταστικά καλοκαιρινά φαναράκια

ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων – Παιχνίδια με χρώματα και μουσικές

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας – Έκθεση | Δημιουργία μικρών τρισδιάστατων αντικειμένων υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας των έργων της Νέλλας Γκόλαντα | Σχέση Πηνειού και κατοίκων: Γιατί υπάρχει απόσταση μεταξύ μας;

Teach me how to Greek – Το πρώτο σκαλί του Καβάφη

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center – Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού των φανταστικών λέξεων!

Play Education – Eco Project “Αν ρωτούσες ένα δέντρο…” | Δράση “Φτιάχνω το σπίτι μας ξανά”

ΚΔΑΠ Κιβωτός της Σοφίας – Facepainting | Ζωγραφίζω το μπλουζάκι μου | Παίζω σκάκι | Φυτεύω

Εστία Λαογραφίας και Τέχνης Δρώμενον – Κατασκευάζουμε και διακοσμούμε την παραδοσιακή μας ποδιά | Πηλό-παίζω!

ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση – Χοροί μοντέρνοι και παραδοσιακοί | Facepainting | Βιωματική εμπειρία αναπηρίας “Μπαίνω για λίγο στη θέση σου”

Πολιτιστικός Σύλλογος “Η Ανατολική Ρωμυλία” Ν. Λάρισας – Θεατρικό παιχνίδι | Χορεύουμε στο ποτάμι

Σύλλογος Φίλων Λαϊκής Παράδοσης Λάρισας – Έκθεση παραδοσιακών φορεσιών | Διάλεξε την κούκλα σου για να μάθεις το χορό της | Εκμάθηση παραδοσιακών και λαϊκών χορών

ΚΔΑΠΑμεΑ Στήριξη – Συνεργάζομαι και λειτουργώ σαν ομάδα

Εξάντας ΚοινΣΕπ – Παιχνίδια βιωματικής μάθησης και δραστηριότητες δημιουργικής γραφής | Ρομποτικές κατασκευές: “Πώς η τεχνολογία βοηθάει στην ένταξη και την συμπερίληψη” | Τρισδιάστατες εκτυπώσεις με 3D εκτυπωτή | Δραστηριότητα για την αυτοεκτίμηση των παιδιών στα social media

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Make and Take

Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης – Η βεντάλια των συναισθημάτων

ΚΔΑΠ ΜΕΑγάπη – Άθλος και κίνηση

Κοινωνικό ΕΚΑΒ – Παιχνίδια από τον τόπο μου

ΚΕΑΝ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Η σκεπή του κόσμου

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας – Δράσεις “ Κι εγώ μπορώ”

Νεανική Αρωγή-Αγκαλιάζουμε το Παιδί – Παιδικές δραστηριότητες

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης-Πρόγραμμα HELIOS – “Κούκλα από τον τόπο σου” Εργαστήρι κατασκευής κούκλας | Κουκλοθεατρική παράσταση “Το Καράβι της Ειρήνης”

έναρξη μετά τις 19:00

Leroy Merlin – Eco Friendly DIY Κατασκευές

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μια φορά και έναν καιρό στην πόλη μου…

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα – Κουκλοθεατρική παράσταση “Ένας Γάτος μια Φορά” | Κατασκευή κούκλας

Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων – Μια κάρτα από το ποτάμι

Δημιουργική Πόρτα – Μια βουτιά στα χρώματα

Project Ιππόκαμπος – Σχεδιασμός Χαρακτήρων Χρησιμοποιώντας τα Βασικά Σχήματα

Art Gate – Το στέκι των εφήβων | Τουρνουά Tichu | Facepainting | Παιχνίδια

Ομάδα Έκφραση – Μικροί περίπατοι στον Πηνειό με τον κύριο Ρουσσώ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

Α.Σ. Taekwon-do ΛΕΩΝΙΔΑΣ – Γνωριμία με τη ρεαλιστική αυτοάμυνα του Taekwon-do I.T.F.

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

Aerial Yoga-Dance by Elena – Aerial Dance-Net-Hoop-Hammock-Sling

έναρξη μετά τις 20:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Λάρισας – Τοίχος αναρρίχησης

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



έναρξη μετά τις 18:00

Ψηφιακό Πλανητάριο – Planetarium on the Go

Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Λαρισαίων & Λούνα Πάρκ της Ανακύκλωσης της ΕΕΑΑ – Ανακύκλωσε στους μπλε κάδους του Δήμου σου

ΚοινΣΕπ Έναστρον – Παρατήρηση του Ήλιου και του νυχτερινού ουρανού | Έκθεση μετεωριτών και δράση αναζήτησης μετεωριτών | Έκθεση ηλιακού ρολογιού και επίδειξη της λειτουργίας του | Σεμινάριο ουρανογραφίας με επίδειξη και αναγνώριση των αστερισμών

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Ομαδική έκθεση “Η ματιά του οικείου” | Εργαστήριο νυχτερινής φωτογραφίας

Φωτογραφική Ομάδα f+ – Camera obscura observation | Φωτογραφίζοντας με μια camera obscura | Matchbox pinhole camera project | Ομαδική έκθεση

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

έναρξη μετά τις 19:00

Musica Radio – Live open air studio

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ – Περιποίηση προσώπου και μακιγιάζ | Επίδειξη κοτσίδων

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΣΚΗΝΗ Α΄

21:15 Rock Μπάντα Μουσικού Σχολείου

22:00 Φοίβος Δεληβοριάς

ΣΚΗΝΗ Β΄

20:30 Kadinelia

21:30 Κοινοί Θνητοί

ΣΚΗΝΗ Γ΄

21:00 ARGON

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

ΙΕΚ Δήμητρα – Μαγική φωτογραφία | Κόβουμε τα μαλλιά μας και χαρίζουμε χαμόγελα

Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας – Με χάντρες και με χρώματα στολίζω τον μποχτσά μου

Λέσχες Πολιτισμού – Action painting

ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων – Παιχνίδια με χρώματα και μουσικές

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας – Έκθεση | Δημιουργία μικρών τρισδιάστατων αντικειμένων υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας των έργων της Νέλλας Γκόλαντα | Σχέση Πηνειού και κατοίκων: Γιατί υπάρχει απόσταση μεταξύ μας; | Ανοιχτή συζήτηση

Teach me how to Greek – Εργαστήρι ημερολογιακής γραφής

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center – Ας ονειρευτούμε τη Παραμυθοχώρα..!

ΚΔΑΠ Κιβωτός της Σοφίας – Ζωγραφίζω το μπλουζάκι μου | Ρομποτική | Facepainting

Εστία Λαογραφίας και Τέχνης Δρώμενον – Κατασκευάζω βεντάλιες για τη ζέστη του καλοκαιριού και σελιδοδείκτες για τα βιβλία μου! | Εκμάθηση παραδοσιακών χορών

ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση – Παραολυμπιακά αγωνίσματα και αθλοπαιδιές | Facepainting | Ταεκβοντό

Πολιτιστικός Σύλλογος “Η Ανατολική Ρωμυλία” Ν. Λάρισας – Μαθαίνω, ζωγραφίζω και φτιάχνω ποδιά | Χορεύουμε στο ποτάμι

Σύλλογος Φίλων Λαϊκής Παράδοσης Λάρισας – Έκθεση παραδοσιακών φορεσιών | Παραδοσιακές φορεσιές του κόσμου | Διάλεξε την κούκλα σου για να μάθεις το χορό της | Εκμάθηση παραδοσιακών και λαϊκών χορών

ΚΔΑΠΑμεΑ Στήριξη – Καλωσορίζω το καλοκαίρι

Εξάντας ΚοινΣΕπ – Παιχνίδια βιωματικής μάθησης και δραστηριότητες δημιουργικής γραφής | Ρομποτικές κατασκευές: “Πώς η τεχνολογία βοηθάει στην ένταξη και την συμπερίληψη” | Τρισδιάστατες εκτυπώσεις με 3D εκτυπωτή | Δραστηριότητα για την αυτοεκτίμηση των παιδιών στα social media

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Make and Take | Παρουσίαση εργαλείων μοντελισμού

Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης – Δημιουργώντας τις σχέσεις μας

ΚΔΑΠ ΜΕΑγάπη – Μουσικές διαδρομές

Κοινωνικό ΕΚΑΒ – Το αποτύπωμα μας

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας – Δράσεις “ Κι εγώ μπορώ”

ΚΕΑΝ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Φιδάκι πολιτισμών

Νεανική Αρωγή-Αγκαλιάζουμε το Παιδί – Παιδικές δραστηριότητες

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης-Πρόγραμμα HELIOS – “Τα Φυτά των Ευχών” Μεταφυτεύουμε αρωματικά φυτά και βάζουμε τον σπόρο για μια ισότιμη κοινωνία

έναρξη μετά τις 19:00

Leroy Merlin – Eco Friendly DIY Κατασκευές

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μια φορά και έναν καιρό στην πόλη μου…

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα – Παράσταση “Ένας Γάτος μια Φορά” | Κατασκευή κούκλας

Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων – Μια Κάρτα από το ποτάμι

Play Education – Το Διατροφονήσι , το νησί της ισορροπημένης διατροφής! | Facepainting

Δημιουργική Πόρτα – Πλάσματα της φύσης

Project Ιππόκαμπος – Δημιουργία Χαρακτήρων με Βασικά Καθημερινά Αντικείμενα

Art Gate – Το στέκι των εφήβων | Τουρνουά Tichu | Παιχνίδια

Ομάδα Έκφραση – Μικροί περίπατοι στον Πηνειό με τον κύριο Ρουσσώ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

Α.Σ. Taekwon-do ΛΕΩΝΙΔΑΣ – Γνωριμία με τις τεχνικές άμυνας-επίθεσης του Taekwon-do I.T.F.

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

Aerial Yoga-Dance by Elena – Aerial Dance-Hoop-Hammock- Sling

έναρξη μετά τις 20:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Λάρισας – Τοίχος αναρρίχησης

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



έναρξη μετά τις 18:00

Ψηφιακό Πλανητάριο – Planetarium on the Go

Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Λαρισαίων – Επαναχρησιμοποιούμε για λιγότερο πλαστικό στο περιβάλλον!

ΚοινΣΕπ Έναστρον – Παρατήρηση του Ήλιου και του νυχτερινού ουρανού | Έκθεση μετεωριτών και δράση αναζήτησης μετεωριτών | Έκθεση ηλιακού ρολογιού και επίδειξη της λειτουργίας του | Σεμινάριο ουρανογραφίας με επίδειξη και αναγνώριση των αστερισμών

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Ομαδική έκθεση “Η ματιά του οικείου” | Εργαστήριο νυχτερινής φωτογραφίας

Φωτογραφική Ομάδα f+ – Camera obscura observation | Φωτογραφίζοντας με μια camera obscura | Matchbox pinhole camera project | Ομαδική έκθεση

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

έναρξη μετά τις 19:00

Musica Radio – Live open air studio

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ – Επίδειξη οπτικοακουστικής σήμανσης διάβασης τυφλών πεζών σε φωτεινό σηματοδότη | Επίδειξη πηνίου Tesla | Μέτρηση ακτινοβολίας MF

**ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα

Χορηγοί: Exalco, Leroy Merlin, Πλαίσιο, Las Ramblas, Εφημερίδα Ελευθερία, Ζυθοποιία Πηνειού – Lola Beer, Κορπή Φυσικό Μεταλλικό Νερό, Μεϊδάνης Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός, ΙΕΚ Δήμητρα, Ακαμάτρα, Hotel Dionisos, Παγοποιεία Μπασδέκη, MyThess.gr, Dr.Doctor, Musica Radio, XP Energy

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Λάρισα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας