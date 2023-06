Καλοκαίρι δεν αρχίζει χωρίς το Φεστιβάλ Πηνειού!

Έφτασε επιτέλους η μέρα, να ξαναμπούμε στον ρυθμό του ποταμού!

Ανυπομονούμε να ξανασυναντηθούμε, να διασκεδάσουμε, να μάθουμε, να παίξουμε!

Το Φεστιβάλ Πηνειού διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών του δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής και 50 και πλέον φορείς, συλλόγους, τις δομές του δήμου μας, που έχουν ετοιμάσει δράσεις στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας, χορηγούς και εθελοντές.

Περιλαμβάνει ένα εξαιρετικά πλούσιο και ποικίλο μουσικό πρόγραμμα με 19 συναυλίες σε τρεις σκηνές με μεγάλα ονόματα, πραγματικά για όλα τα γούστα και δεκάδες καλλιτεχνικές κι εκπαιδευτικές δράσεις και αθλητικές δραστηριότητες.

Από την Τετάρτη 21 έως και το Σάββατο 24 Ιουνίου, δίνουμε ραντεβού στο ποτάμι για να ξαναβρούμε τον ρυθμό. Το ρυθμό της χαράς, της δημιουργίας, της ζωής!

Ημέρα 1η: το Φεστιβάλ ξεκινάει με μια υπέροχη συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στην ΣΚΗΝΗ Α', τους απίστευτους Nightstalker στη ΣΚΗΝΗ Β΄ και την αγαπημένη Ορχήστρα Λαϊκής Μουσικής του Δημοτικού μας Ωδείου στη ΣΚΗΝΗ Γ΄.

Αναλυτικά:

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

19:00 “Welcome” Σύνολο Κρουστών Μουσικού Σχολείου

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΣΚΗΝΗ Α΄

21:15 X-tacy

22:00 Μίλτος Πασχαλίδης

Ευαίσθητος, επικοινωνιακός, εκρηκτικός και αυθόρμητος και κυρίως

χαρισματικός τραγουδοποιός με 28 χρόνια πορείας, μεγάλες συναυλίες, αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια, 14 πετυχημένους δίσκους και πολλές σημαντικές συνεργασίες.

Η συναυλία, θα έχει όλα αυτά που χαρακτηρίζουν πια τις συναυλίες του Μίλτου: δυναμισμό, συγκίνηση και αυθορμητισμό!

Παίζουν:

Θύμιος Παπαδόπουλος – Πνευστά, Πάρις Περυσινάκης - Λύρα, Μαντολίνο, Γιάννης Μπελώνης–Πιάνο, Νίκη Γρανά – Ακορντεόν, Τραγούδι. Ηλίας Δουμάνης – Τύμπανα, Μίμης Ντούτσουλης – Μπάσο

Πασχάλης Κολέντσης: Ηχοληψία

Μανώλης Μπράτσης – Φωτισμοί

ΣΚΗΝΗ Β΄

20:30 Thee Holy Strangers

22:00 Nightstalker

Οι Nightstalker πάντα με πυξίδα τους την underground ψυχή και την ωμή δύναμη του σκληρού ήχου, μπαίνουν με φόρα στο καλοκαίρι ύστερα από ένα μεγάλο ευρωπαϊκό τουρ την άνοιξη.

Πιστοί όσο λίγοι στο αυθεντικό rock ‘n’ roll attitude και στο φανατικό κοινό τους που γεμίζει ασφυκτικά κάθε χώρο που εμφανίζονται, επιστρατεύουν εντυπωσιακά riffs, εθιστικά ρεφρέν, groovy ρυθμούς και ψυχεδελικές εκρήξεις, για να φτιάξουν rock ’n’ roll ύμνους ανατινάζοντας ξανά και ξανά τα stages σε Ελλάδα και Ευρώπη αφήνοντας τους εκστασιασμένους φίλους τους σε αναμονή της επόμενης εμφάνισης.

ΣΚΗΝΗ Γ΄

21:00 Ορχήστρα Λαϊκής Μουσικής ΔΩΛ

Η Λαϊκή Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου, κλείνει φέτος 10 χρόνια παρουσίας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Την Τετάρτη το βράδυ λοιπόν, στις 21 Ιουνίου, θα χαρίσει στο κοινό του Φεστιβάλ Πηνειού ένα πρόγραμμα καθαρής λαϊκής μουσικής. Ένα απάνθισμα εξαιρετικών τραγουδιών, από τον πλούσιο κήπο της ελληνικής λαϊκής μας μουσικής.

Δύσκολο πράγματι να επιλέξει κανείς 25 με 30 τραγούδια για μια μόνο βραδιά! Αλλά και ευχάριστο συνάμα! Μεγάλη η κληρονομιά που μας άφησε ο Τσιτσάνης, ο Καλδάρας, ο Νικολόπουλος, ο Ζαμπέτας και τόσοι άλλοι.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

ΙΕΚ Δήμητρα - Μαγική φωτογραφία | Αρχαία Αίγυπτος “ Τουταγχαμών - Αντώνιος - Κλεοπάτρα ”

Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας - Με χάντρες και με χρώματα στολίζω τον μποχτσά μου

Λέσχες Πολιτισμού - Η πολύχρωμη πόλη μας

ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων - Παιχνίδια με χρώματα και μουσικές

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας - Έκθεση | Δημιουργία μικρών τρισδιάστατων αντικειμένων υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας των έργων της Νέλλας Γκόλαντα | Σχέση Πηνειού και κατοίκων: Γιατί υπάρχει απόσταση μεταξύ μας;

Teach me how to Greek - Φαντάσου μια ιστορία

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center - Πάμε ταξίδι στη Παραμυθοχώρα…!

Play Education - Messy Play | Facepainting

ΚΔΑΠ Κιβωτός της Σοφίας - Μουσικά στεφάνια | Μουσικοκινητική | Μαθαίνω για τα μουσικά όργανα | Δημιουργώ με πηλό | Facepainting

Εστία Λαογραφίας και Τέχνης Δρώμενον - Θέατρο Σκιών! Φτιάχνω τις δικές μου φιγούρες! | Χορεύουμε στην όχθη

ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση - Δημιουργικό εργαστήριο | Face Painting | Γιγαντιαία αφίσα | Θέατρο Σκιών

Πολιτιστικός Σύλλογος "Η Ανατολική Ρωμυλία" Ν. Λάρισας - Θεατρικό παιχνίδι | Χορεύουμε στο ποτάμι

Σύλλογος Φίλων Λαϊκής Παράδοσης Λάρισας - Έκθεση παραδοσιακών φορεσιών | Διάλεξε την κούκλα σου για να μάθεις το χορό της | Εκμάθηση παραδοσιακών και λαϊκών χορών

ΚΔΑΠΑμεΑ Στήριξη - H πόλη μας η Λάρισα

Εξάντας ΚοινΣΕπ - Παιχνίδια βιωματικής μάθησης και δραστηριότητες δημιουργικής γραφής | Ρομποτικές κατασκευές: "Πώς η τεχνολογία βοηθάει στην ένταξη και την συμπερίληψη" | Τρισδιάστατες εκτυπώσεις με 3D εκτυπωτή | Δραστηριότητα για την αυτοεκτίμηση των παιδιών στα social media

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού - Γνωρίζοντας τον στατικό μοντελισμό

Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης - Ομαδική βιωματική δράση

ΚΔΑΠ ΜΕΑγάπη - Καλλιτεχνικές δημιουργίες | Κατασκευές για παιδιά

Κοινωνικό ΕΚΑΒ - Μουσικές και χοροί του κόσμου… Επικοινωνώντας με την ψυχή και το σώμα

ΚΕΑΝ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Μια διαφορετική μπουγάδα

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας - Δράσεις “ Κι εγώ μπορώ”

Νεανική Αρωγή-Αγκαλιάζουμε το Παιδί - Παιδικές δραστηριότητες

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης-Πρόγραμμα HELIOS - Δημιουργούμε μαζί!: Ζωγραφική και stencil πάνω σε κονκάρδες και υφασμάτινες τσάντες

έναρξη μετά τις 19:00

Leroy Merlin - Eco Friendly DIY Κατασκευές

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μια φορά και έναν καιρό στην πόλη μου…

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα - Κουκλοθεατρική παράσταση “Ένας Γάτος μια Φορά” | Κατασκευή κούκλας

Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων - Μια κάρτα από το ποτάμι

Δημιουργική Πόρτα - Η μαγεία της φύσης σε βιτρίνα

Project Ιππόκαμπος - Σχεδίασε τον Δικό σου Εξωγήινο Ακολουθώντας τους Αριθμούς

Art Gate - Το στέκι των εφήβων | Τουρνουά Tichu | Παιχνίδια

Ομάδα Έκφραση - Μικροί περίπατοι στον Πηνειό με τον κύριο Ρουσσώ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ





έναρξη μετά τις 18:00

Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας - Γνωριμία με το Ταεκβοντό

Α.Σ. Taekwon-do ΛΕΩΝΙΔΑΣ - Γνωριμία και παρουσίαση του παραδοσιακού Taekwon-do I.T.F.

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ - Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι





έναρξη μετά τις 20:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Λάρισας - Τοίχος αναρρίχησης

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ





έναρξη μετά τις 18:00

Ψηφιακό Πλανητάριο - Planetarium on the Go

Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Λαρισαίων – Ανακυκλώνω και… το υπογράφω!

ΚοινΣΕπ Έναστρον - Παρατήρηση του Ήλιου και του νυχτερινού ουρανού | Έκθεση μετεωριτών και δράση αναζήτησης μετεωριτών | Έκθεση ηλιακού ρολογιού και επίδειξη της λειτουργίας του | Σεμινάριο ουρανογραφίας με επίδειξη και αναγνώριση των αστερισμών

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας - Ομαδική έκθεση "Η ματιά του οικείου" | Εργαστήριο νυχτερινής φωτογραφίας

Φωτογραφική Ομάδα f+ - Camera obscura observation | Φωτογραφίζοντας με μια camera obscura | Matchbox pinhole camera project | Ομαδική έκθεση

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας - Δράσεις

έναρξη μετά τις 19:00

Musica Radio - Live open air studio

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ - Γλυκές και αλμυρές παρασκευές | Προβολή βίντεο μετατροπής λειτουργικού οχήματος σε εκπαιδευτική μονάδα