Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Τυρνάβου ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι προγραμματισμένες φθινοπωρινές δωρεάν εκδρομές για τα μέλη των ΚΑΠΗ. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της ψυχικής ευεξίας και της ενεργού συμμετοχής των ηλικιωμένων στην κοινωνική ζωή.

Τα μέλη των ΚΑΠΗ είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Κορώνης, τη Λίμνη Πλαστήρα και την πόλη της Καρδίτσας, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης, συντροφικότητας και ευχάριστης επικοινωνίας.

Η συμμετοχή υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη, με περισσότερα από 350 μέλη να λαμβάνουν μέρος, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη για δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και τη σημασία της διαρκούς μέριμνας για την τρίτη ηλικία.

Στις εκδρομές παρευρέθηκαν και συνόδευσαν τα μέλη των ΚΑΠΗ ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλέκος Χατζηκρανιώτης, ο Αντιδήμαρχος Νίκος Μπαντόγιας, καθώς και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δελερίων Θωμάς Γκότσης και Αργυροπουλίου Απόστολος Βογιατζής.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία των εκδρομών, επισημαίνοντας ότι:

«Ο Δήμος Τυρνάβου συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει τις δομές και τα μέλη των ΚΑΠΗ, αναγνωρίζοντας τον πολύτιμο ρόλο τους στην τοπική κοινωνία. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε ευκαιρίες συμμετοχής, ψυχαγωγίας και δημιουργικής έκφρασης για όλους».

Οι εκδρομές ολοκληρώθηκαν με χαμόγελα και όμορφες αναμνήσεις, αφήνοντας την καλύτερη εντύπωση σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ο Δήμος Τυρνάβου θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις στήριξης και ενεργοποίησης των μελών των ΚΑΠΗ, με νέες πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.