Ο Οκτώβριος ξεκινά με τη μαγεία του θεάτρου σκιών στο Fashion City Outlet! Κάθε Σάββατο στις 18:00, ο αγαπημένος Καραγκιόζης και η παρέα του ανεβαίνουν στη σκηνή του εμπορικού κέντρου «της καρδιάς μας» και προσφέρουν σε μικρούς και μεγάλους μοναδικές στιγμές γέλιου, φαντασίας και αξέχαστης διασκέδασης.

Οι μικροί θεατές συμμετέχουν ενεργά στις παραστάσεις, ανακαλύπτουν τη μαγεία των ιστοριών και ταξιδεύουν σε κόσμους γεμάτους χαρά, μηνύματα και όνειρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων:

10 Οκτωβρίου | «Ο Καραγκιόζης και ο Πατατούλης» – Ο Καραγκιόζης γνωρίζει έναν νέο φίλο και του μαθαίνει τη χαρά της προσφοράς.





17 Οκτωβρίου | «Ο Καραγκιόζης στο μαγικό καρουζέλ» – Ένα απίθανο ταξίδι φαντασίας ξεκινά!





24 Οκτωβρίου | «Ο Καραγκιόζης και οι ευχές που γίνονται αληθινές» – Ένα μαγικό πηγάδι γεμίζει όνειρα και τα κάνει πραγματικότητα.





31 Οκτωβρίου | «Ο Καραγκιόζης και το μυστικό της ευτυχίας» – Ο Καραγκιόζης ανακαλύπτει τη δύναμη των χαμόγελων και τη μοιράζεται με όλους.





Περάστε ένα αξέχαστο φθινόπωρο με τις πιο ξεχωριστές παιδικές παραστάσεις στο Fashion City Outlet, τον απόλυτο προορισμό για shopping, διασκέδαση και οικογενειακές εμπειρίες στη Θεσσαλία!

Με δωρεάν άνετο parking, συνεχές ωράριο λειτουργίας και καταστημάτα που προσφέρουν όλα όσα χρειάζεται μια οικογένεια – από σχολικά και είδη ένδυσης μέχρι lifestyle επιλογές – κάθε επίσκεψη γίνεται εμπειρία.

Fashion City Outlet

4οχλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή

41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr