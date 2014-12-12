Το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 126.000 ευρώ πλήρωσε ο Δήμος Λαρισαίων για να διοργανώσει το Larissa Coffee Show, μια εκδήλωση που εγείρει απορίες με τον τρόιπο που πραγματοποιείται καθώς ο δήμος, αντί να βγάλει έστω κάποιος κέρδος, μπαίνει και μέσα.

Μάλιστα στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος παραδέχτηκε ότι «φέτος δεν πήγαμε πολύ καλά» και το απέδωσε στο γεγονός ότι το φεστιβάλ διεξήχθη τον Ιούνιο, σε περίοδο που καταγράφηκαν υψηλές θερμοκρασίες στην πόλη. Δεν εξήγησε ωστόσο για ποιο λόγο το έκαναν τον Ιούνιο, έσπευσε πάντως να χαρακτηρίσει πετυχημένη τη συναυλία του Σάκη Ρουβά στην Κεντρική Πλατεία.

Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της Συμπαράταξης Λαρισαίων Δημήτρη Δεληγιάννη ο οποίος στην εισήγησή του ζήτησε, μεταξύ άλλων, ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία τα οποία ανέλυσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Φώτης Τζατζάκης.

Συγκεκριμένα ο κ. Τζατζάκης ανέφερε ότι για σκοπούς διαφημιστικής προβολής δαπανήθηκαν 20.000 ευρώ, για τις υποδομές, περίπτερα, ηχητικά 30.000 ευρώ, για μουσικές δραστηριότητες 16.000 ευρώ και για τη συναυλία του Σάκη Ρουβά 60.000 ευρώ (20 για την αμοιβή του καλλιτέχνη, 20 για την ομάδα του και 20 χιλιάδες για την εγκατάσταση).

Είναι πάντως απορίας άξιο για ποιό λόγο, μια τέτοια εκδήλωση που αντιπροσωπεύει τις εκατό και πλέον εταιρείες Καφέ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, να μην βγάζει ούτε τα εξοδά της ...

