Η ΑΕΛ γνώρισε την ήττα με 3-4 στα πέναλτι (1-1 κ.α.) από τον Πανσερραϊκό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στον μικρό τελικό του Φιλανθρωπικού Τουρνουά αφιερωμένου στο Ορφανοτροφείο Βόλου.

Οι «βυσσινί» ήταν η ομάδα που δημιούργησε τις πιο επικίνδυνες στιγμές στο πρώτο μέρος. Στο 8’ ο Αχμέντ Κοσονού βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε άουτ στην πρώτη τελική του αγώνα. Στο 39’ ο Γιάννης Πασάς σκόραρε έπειτα από ασίστ του Λούκα Αντράντα, όμως το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Η σημαντικότερη στιγμή του ημιχρόνου ήρθε στο 43’, όταν ο Βαρσάμης άνοιξε δεξιά για τον Δεληγιαννίδη, ο οποίος μετέφερε την μπάλα αριστερά στον Κοσονού. Ο τελευταίος έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Δεληγιαννίδης, με καρφωτή κεφαλιά, ανάγκασε τον Τινανίλι σε εντυπωσιακή απόκρουση σε κόρνερ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 58’, ο Κοσονού κέρδισε φάουλ στη γραμμή της μεγάλης περιοχής δεξιά. Ο Ατανάσοφ εκτέλεσε, ο Πασάς βρήκε την μπάλα και μετά από κόντρες κατέληξε σε κόρνερ. Η εκτέλεση έγινε γρήγορα, με τον Τσάκλα να πασάρει χαμηλά στον Ατανάσοφ, ο οποίος αιφνιδίασε τον Τινανίλι για το 1-0.

Η απάντηση των Σερραίων ήταν άμεση. Στο 61’, ο Αντρέ Γκριν έδωσε στον Λιάσο, που με άμεσο σουτ από τα όρια της περιοχής «κρέμασε» τον Βενετικίδη για το 1-1.

Στο 69’, ο Γκριν σημάδεψε το δοκάρι του Βενετικίδη, ενώ στο 76’ η ΑΕΛ έχασε σπουδαία ευκαιρία όταν ο Κοσονού σέντραρε, ο Γκαράτε πήρε την κεφαλιά «στρώνοντας» στον Μούργο, που σούταρε πάνω στον Τινανίλι.

Στο 85’ ο Σουρλής βρέθηκε σε θέση βολής αλλά ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού είπε «όχι». Στο 88’ σουτ του Γκαράτε κόντραρε σε αμυντικό και κατέληξε κόρνερ, ενώ στο 90’ ο Αργεντινός φορ βρέθηκε τετ-α-τετ μετά από κάθετη του Μούργου, όμως το σουτ του σταμάτησε σε σώματα αμυντικών.

Αυτή ήταν και η τελευταία φάση του αγώνα, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στη διαδικασία των πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή του μικρού τελικού.

Στη «ρώσικη ρουλέτα», για την ΑΕΛ ευστόχησαν οι Στάικος (1η), Χατζηστραβός (3η) και Μούργος (5η), με τις εκτελέσεις των Μπαγκαλιάνη (2η) και Γκαράτε (4η) να αποκρούονται από τον Τινανίλι. Για τον Πανσερραϊκό σκόραραν οι Ιβάν (1η), Ντε Μάρκο (2η), Ομεονγκά (4η) και Φέλτες (5η), με τον Βενετικίδη να αποκρούει την προσπάθεια του Γκιγιομιέ (3η).

Με αυτό το ματς, οι παίκτες του Γιώργου Πετράκη ολοκλήρωσαν και τυπικά το τελευταίο τεστ της καλοκαιρινής προετοιμασίας, ενόψει της απαιτητικής σεζόν που ξεκινά. Πρώτο επίσημο ραντεβού, η εκτός έδρας αναμέτρηση Κυπέλλου με την Καλαμάτα, την Τρίτη 19 Αυγούστου (17:00, γήπεδο Παραλίας).

Τα Γκολ

1 – 0 59′ Ατανάσοφ

1 – 1 61′ Λιάσος.

Οι Συνθέσεις

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Κοσονού (86′ Φαϊζάλ), Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Βαρσάμης (46′ Σουρλής), Ατανάσοφ (86′ Χατζηστραβός), Δεληγιαννίδης (46′ Γκρόζος), Γιούσης (73′ Μούργος), Αντράντα (73′ Στάικος), Πασάς (73′ Γκαράτε).

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τινανίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Λιάσος (77′ Γκιγιομιέ), Μασκανάκης (73′ Γεωργιάδης), Φαλέ, Σοφιανός (31′ Ρουμιάντσεφ (46′ Ιβάν)), Γκριν (88′ Δοϊρανλής).

Διαιτητικό «Κουαρτέτο»

Τασιόπουλος, Νικολάης, Κατσίφος, Σιναΐτη.