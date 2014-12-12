Η ΑΕΛ ηττήθηκε με 2-0 στο πρώτο χρονικά φιλικό της στο Πανθεσσαλικό Στάδιο από τον Λεβαδειακό και θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό την Τρίτη 12/08, κόντρα στον ηττημένο της αναμέτρησης ΝΠΣ Βόλος – Πανσερραϊκός.

Στο 8’, ο Όζμπολτ έφυγε στον χώρο από ελεγχόμενη θέση οφσάιντ και, σε τετ-α-τετ, «έσπασε» την μπάλα δίπλα του στον Μπάλτσι, ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Η ΑΕΛ επιχείρησε να απαντήσει στο 19’ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σάββα Μούργου, που απέκρουσε σε κόρνερ ο Γκαραβέλης, ενώ στο 24’ το σουτ του Τούπτα μέσα από την περιοχή κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα των Βοιωτών.

Στο 34’, από εκτέλεση φάουλ του Μούργου, ο Νώντας Παντελάκης έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Το 1-0 έμεινε μέχρι την ανάπαυλα, παρά τις ευκαιρίες του Όζμπολτ στο 41’ (κεφαλιά) και στο 45’ (πλασέ).

Στο 59’ της επανάληψης, ο Όζμπολτ δέχθηκε κάθετη πάσα, ξέφυγε της επιτήρησης του Παντελάκη και πλάσαρε τον Μελίσσα για το 2-0. Η ΑΕΛ απείλησε στο 71’ και στο 72’ με τον Ατανάσοφ — στην πρώτη φάση ο Γκαραβέλης απέκρουσε σε κόρνερ, ενώ στη δεύτερη η κεφαλιά του Σκοπιανού πέρασε λίγο άουτ.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΛ ήρθε στο 87’. Μετά από κόρνερ του Ατανάσοφ στο πρώτο δοκάρι, ο Χατζηστραβός γύρισε την μπάλα στο δεύτερο, εκεί όπου ο Τσάκλα έπιασε κεφαλιά προς την εστία. Ο Γκαραβέλης απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ, με τους «βυσσινί» να διαμαρτύρονται πως η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή. Ο επόπτης και ο διαιτητής είχαν αντίθετη άποψη και η φάση συνεχίστηκε με κόρνερ.

Τα Γκολ

1 – 0 8′ Μπάλτσι.

2 – 0 59′ Όζμπολτ.

Οι Συνθέσεις

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Αποστολάκης (78′ Παπαγεωργίου), Κοβάτσεβιτς (84′ Κοσονού), Φεριγκρά, Παντελάκης (78′ Τσάκλα), Στάικος (67′ Ατανάσοφ), Πέρεζ (84′ Σουρλής), Τούπτα, Μούργος (84′ Πασάς), Δημηνίκος (41′ λ.τ. Χατζηστραβός), Γκαράτε (67′ Γιούσης).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Γκαραβέλης (86′ Σουρδής), Βήχος (86′ Φίλων), Τσάπρας (78′ Τσιβελεκίδης), Τσοκάι, Λιάγκας, Τσιμπόλα (46′ Συμελίδης), Αμπού Χάνα (78′ Βέρμπιτς), Μπάλτσι (78′ Κασέμι), Κωστή (78′ Παλάσιος), Γκούμας (62′ Πεντρόζο), Όζμπολτ (62′ Μανθάτης).

Διαιτητικό «Κουαρτέτο»

Παγωνόπουλος, Λεωνίδας, Γεωργαντζής, Θάνος.