Η αυλαία του 13ου Πανθεσσαλικού Φεστιβάλ Ποίησης πέφτει στη Λάρισα, στη Δημοτική Πινακοθήκη – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, με μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη του λόγου και της τέχνης να ενώνει, να συγκινεί και να ανανεώνει.

Σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντιούνται για να μοιραστούν λέξεις, εικόνες και ρυθμούς, σε μια γιορτή που επισφραγίζει τη διαδρομή του φεστιβάλ: από τη Θεσσαλία προς τον κόσμο, και από τον κόσμο ξανά στην καρδιά της Θεσσαλίας.

Με εισαγωγικούς χαιρετισμούς, έναν μαραθώνιο ποίησης που φέρνει μαζί φωνές διαφορετικών γενεών και ευαισθησιών, και μια ξεχωριστή οπτικοακουστική περφόρμανς από την Ουαλία, η τελευταία ημέρα του φεστιβάλ υπόσχεται να αφήσει ένα ηχηρό αποτύπωμα για τη συνέχεια: ότι η ποίηση είναι κοινότητα, μνήμη και προοπτική.

Πρόγραμμα

Ημέρα Λήξης, 29. 8. 2025

Λάρισα

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

Παρουσιάστρια: Κωνσταντίνα Καρυδάκη

19:50 – 20:00 Εισαγωγικοί χαιρετισμοί

Θάνος Γώγος, Διευθυντής του Φεστιβάλ

Θωμάς Ρετσιάνης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων



Τασούλα Τσιλιμένη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας



20:00 – 21:35 Μαραθώνιος Ποίησης

Συμμετέχοντες: Ελένη Αναστασοπούλου, Λάμπρος Παπαδήμας, Παύλος Καστανάρας, Βάλια Τσιλιμένη, Γιώργος Σαράτσης, Ιωάννα Γιαννακοπούλου, Τώνια Τσαρούχα, Νικόλας Κουτσοδόντης, Σταύρος Ζαφειρίου, Μαρία Ρέστα, Βεατρίκη (Μπέττυ) Σαΐας- Μαγρίζου, Τασούλα Τσιλιμένη, Σωτήρης Παστάκας, Marija Dejanović (Κροατία/Ελλάδα), Χρήστος Κολτσίδας, Zita Iszó (Ουγγαρία/Τσεχία)

21:35 – 21:55 Οπτικοακουστική περφόρμανς Zoe Skoulding και Catrin Menai (Ουαλία): Coastal Echoes**: να ονοματίζεις τον κόσμο ξανά.