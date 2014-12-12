Την εκτίμηση ότι οι εισαγγελικές αρχές θα κινηθούν άμεσα για την εκταφή της σορού που ζητά ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση, εξέφρασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Μιλώντας στο ERTnews Radio 105.8, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας ότι, αν και δεν έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα για ταυτοποίηση της σορού, η εξώδικη δήλωση του κ. Ρούτσι μπορεί να εκληφθεί ως έμμεση αναφορά στο ζήτημα.

«Θα προχωρήσουν γρήγορα»

«Η εκτίμηση που έχω, με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα, είναι ότι όντως οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο κ. Φλωρίδης πρόσθεσε ότι «με βάση το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η ζητούμενη εκταφή, έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού».

Ερωτηθείς εάν αυτή η διαδικασία μπορεί να δρομολογηθεί άμεσα, απάντησε: «Εκτιμώ ναι, γιατί ο Εισαγγελέας το λέει αυτό στην ανακοίνωσή του. Δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις. Εγώ διαβάζω και προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δήλωση του κ. Εισαγγελέα. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι οι εισαγγελικές αρχές, εφόσον εκτιμήσουν ότι υπάρχει έστω έμμεσο αίτημα, τότε θα προχωρήσουν άμεσα».

