Στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας ξεκίνησε την Παρασκευή η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ομάδα δημάρχων της Δυτικής Θεσσαλίας, με επικεφαλής τον δήμαρχο Τρικκαίων, κ. Νίκο Σακκά, ζητώντας να ακυρωθούν οι εκλογές για ανάδειξη διοίκησης του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας και να μην πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Δευτέρας.



Η εκδίκαση διακόπηκε και θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 10:30 το πρωί, ουσιαστικά, λίγες μόλις ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνέλευση, όπου επρόκειτο να στηθούν κάλπες.

