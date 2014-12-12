Θύμα μιας άγριας δολοφονίας έπεσε τα ξημερώματα ένας 37χρονος έξω από γνωστό club στο Μπουρνάζι όπου δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 37χρονος που άφησε την τελευταία του πνοή, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ανθρωποκτονία, όπως για τη νομοθεσία περί όπλων. Μάλιστα, είχε εκτίσει ποινή κάθειρξης στις Φυλακές Λάρισας.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:30 με την Αστυνομία να εξακολουθεί να συλλέγει στοιχεία. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο 37χρονος βρισκόταν μέσα σε νυχτερινό κέντρο μαζί με μια γυναίκα, όταν ο δράστης τον συνάντησε και το κάλεσε να μιλήσουν έξω από το κατάστημα. Ο 37χρονος παρότι επέμεινε να μιλήσουν μέσα στο μαγαζί, εν τέλει κατέληξαν έξω.

Εκεί, έπειτα από καβγά, ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον 37χρονο στην κοιλία πριν αποχωρήσει από το σημείο. Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του, μπήκε ξανά στο νυχτερινό κέντρο, όπου και σωριάστηκε αφήνοντας την τελευταία του πνοή λίγη ώρα αργότερα.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή υπέκυψε στο σοβαρό τραύμα που έφερε στην κοιλιακή χώρα.

Οι Αστυνομικοί της Ασφάλειας απέκλεισαν το σημείο της δολοφονίας και συνέλεξαν καταθέσεις θαμώνων του club αλλά κάμερες ασφαλείας διπλανών καταστημάτων προκειμένου να ταυτοποιήσουν το δράστη.

