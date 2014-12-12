Το φράγμα Ληθαίου είναι από εκείνα τα έργα στη Θεσσαλία που όταν τα ακούς σκέφτεσαι...ήμουνα νιος και γέρασα. Πρόκειται για γεωτεχνικό έργο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Καλαμπάκας, βορειοανατολικά της Θεόπετρας, περίπου 6 χλμ από τον οικισμό της Νέας Ζωής, σε υψόμετρο περίπου 300 μέτρων. Παραμένει ημιτελές παρότι ξεκίνησε να υλοποιείται πριν απο 25 χρόνια όταν το 2000 εντάχθηκε στο πρόγραμμα "Αλεξανδρος Μπαλτατζής" με προϋπολογισμό 13 εκ. ευρώ.

Διαθέτει ταμιευτήρα με χωρητικότητα 2.500.000 κυβικά μέτρα νερού, και θα εξυπηρετεί την άρδευση μέχρι 15.000 στρεμμάτων σε κοντινές στην Καλαμπάκα περιοχές όπως Νέα Ζωή, Αύρα, Σπαθάδες, Θεόπετρα, Ρίζωμα, Καλοχώρι και Άγιος Νικόλαος. Ταυτόχρονα θα συμβάλει στην αντιπλημμυρική προστασία με την συγκράτηση των νερών του ποταμού μειώνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.

Το φράγμα, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες ολοκλήρωσης (2009, 2015 κ.α.), παρέμεινε στη μέση για πάνω από 17 χρόνια. Το 2021 υπογράφτηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η τελευταία εργολαβία υπό τον ευφάνταστο τίτλο «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ». Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α) 1.300.000 ευρώ, και ανάδοχο την Κοινοπραξία «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. – ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ Ο.Ε».

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν έξι μήνες. Ωστόσο αντί να ολοκληρωθεί σε έξι μήνες έλαβε ...έξι συνεχόμενες παρατάσεις και κοντεύει να ξεπεράσει και εκείνο της Μεσοχώρας. Με βάση την τελευταία παράταση η οποία είναι τρίμηνη, το φράγμα Ληθαίου θα παραδοθεί μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2025. Και έχει ο θεός ...

Κώστας Τόλης trikalaenimerosi.gr