Στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας συγκεντρώθηκαν οι συνταξιούχοι από ολόκληρη τη Θεσσαλία, διαμαρτυρόμενοι για τα – όπως οι ίδιοι τονίζουν – "μεγάλα και διαρκή προβλήματα" που αντιμετωπίζουν.

Όπως τόνισαν, βγαίνουν ξανά στον δρόμο του αγώνα, αρνούμενοι να αποδεχθούν τη συνεχιζόμενη πολιτική των περικοπών που διαρκεί ήδη πάνω από δεκαπέντε χρόνια.

Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι όχι μόνο δεν αποκαθιστά τις απώλειες, αλλά επιτείνει τη δύσκολη οικονομική τους κατάσταση, με ανεπαρκείς αυξήσεις και προσωρινά επιδόματα που "όχι μόνο δεν διευκολύνουν, αλλά επιδεινώνουν τη ζωή μας".

"Δεν ζητάμε ψίχουλα", υπογράμμισαν οι συνταξιούχοι, "αλλά διεκδικούμε όσα δικαιούμαστε και όσα έχουμε πληρώσει μια ολόκληρη ζωή με τη δουλειά μας".

Φωτογραφίες από tinealarissa.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr