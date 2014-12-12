Φωτιά μεταξύ Άνω Βουναίνων και Δοξαρά
Λάρισα | 08 Αυγ 2025, 14:50
Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα μεταξύ Άνω Βουναίνων και Δοξαρά. Η φωτιά καίει σε έκταση με υπολείμματα καλλιεργειών.
Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.