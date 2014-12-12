Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα μεταξύ Άνω Βουναίνων και Δοξαρά. Η φωτιά καίει σε έκταση με υπολείμματα καλλιεργειών.

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη.