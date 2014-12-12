Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αποθήκη, στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.


Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες, ενώ οι αρχές εφιστούν την προσοχή των οδηγών που κινούνται στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, λόγω αυξημένης κίνησης οχημάτων πυρόσβεσης.

tirnavospress.gr