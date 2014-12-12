Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αποθήκη, στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tirnavospress.gr, στο σημείο επιχειρούν τουλάχιστον 5 πυροσβεστικά οχήματα με πυροσβέστες που προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Οι άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν την κατάσταση. Από την περιοχή ακούστηκαν κατά διαστήματα εκρήξεις, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς κοντά βρίσκεται υποσταθμός της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του, στο σημείο επιχειρούν τουλάχιστον 5με πυροσβέστες που προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Οι άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν την κατάσταση. Από την περιοχή ακούστηκαν κατά διαστήματα, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς κοντά βρίσκεται





Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες, ενώ οι αρχές εφιστούν την προσοχή των οδηγών που κινούνται στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, λόγω αυξημένης κίνησης οχημάτων πυρόσβεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή. Χωρίς ηλεκτροδότηση το Συκούριο