Το πρωί του Σαββάτου ξέσπασε φωτιά σε δασική περιοχή ανάμεσα στο Στόμιο και την Καρίτσα του Δήμου Αγιάς, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με «έξι υδροφόρα οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ βρίσκονται επί τόπου και δύο βοηθητικά οχήματα».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να συνδράμει και εναέριο μέσο, ώστε να ενισχυθεί η επιχείρηση.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς.