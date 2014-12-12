Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Καραθάνου, Παλαιστίνης και Φιλικής Εταιρείας.

Αμέσως κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής με 2 οχήματα και απεγκλώβισαν και μία 70χρονη γυναίκα από το διαμέρισμα.

Η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα της οικίας την ώρα που η γυναίκα μαγείρευε.

Ευτυχώς την γυναίκα έβγαλαν εγκαίρως οι πυροσβέστες και δεν υπήρξε τραυματισμός της.

ΦΩΤΟ: Θανάσης Καλιακούδας / larissanet.gr