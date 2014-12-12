Φωτιά σε διαμέρισμα της Λάρισας αλλά με μικρές ζημιές
Ειδήσεις | 23 Οκτ 2025, 15:22
Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας για φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Μανδηλαρά και Μιαούλη. Επί τόπου έσπευσαν τρία υδροφόρα οχήματα με 10 πυροσβέστες για την κατάσβεση.
Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από στρώμα στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος που βρίσκεται στον 2ο όροφο αλλά περιορίστηκε γρήγορα χωρίς μεγάλες υλικές ζημιές χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών που χρειάστηκε να παραβιάσουν παντζούρι από τη βεράντα του διαμερίσματος
thessaliatv.gr
