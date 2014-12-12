Σοβαρές ζημιές υπέστη οικία στο Μακρυχώρι του Δήμου Τεμπών μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 6 οχήματα και 12 πυροσβέστες προχωρώντας στην κατάσβεσή της.

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού, όπου διέμενε μια γυναίκα η οποία και απομακρύνθηκε έγκαιρα από το σημείο.

E.Π. kosmoslarissa.gr