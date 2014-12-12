Φωτιά σε σπίτι στο Μακρυχώρι Τεμπών - Προκλήθηκαν ζημιές
Τέμπη | 30 Αυγ 2025, 12:05
Σοβαρές ζημιές υπέστη οικία στο Μακρυχώρι του Δήμου Τεμπών μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 6 οχήματα και 12 πυροσβέστες προχωρώντας στην κατάσβεσή της.
Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού, όπου διέμενε μια γυναίκα η οποία και απομακρύνθηκε έγκαιρα από το σημείο.
E.Π. kosmoslarissa.gr
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.