Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, σε χωματερή στο ύψος της Χάλκης, δίπλα στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου προς Θεσσαλονίκη, στο σημείο των διοδίων Μοσχοχωρίου, για λόγους ασφαλείας.

Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές από ακινητοποιημένα οχήματα, με την ταλαιπωρία των οδηγών να είναι ιδιαίτερα έντονη

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικά οχήματα με προσωπικό που δίνουν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ άνδρες της Τροχαίας ρυθμίζουν την κυκλοφορία και εκτρέπουν τα οχήματα σε εναλλακτικές διαδρομές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν, εάν είναι δυνατόν, το συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από newsauto.gr)