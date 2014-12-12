Στην εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led, στην οδό Μανωλάκη προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, στο πλαίσιο του έργου της διασύνδεσης αρχαιολογικών-πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συντηρήσεων η οδός Μανωλάκη θα παραμείνει κλειστή, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, από τις 7 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες.

Στη συγκεκριμένη οδό πρόκειται να εγκατασταθούν 23 φωτιστικά (led), ενώ στο πλαίσιο του έργου αναμένεται η σταδιακή εγκατάσταση, αντιστοίχως, φωτιστικών σωμάτων, σε όλες τις οδούς παρέμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο «Διασύνδεση αρχαιολογικών-πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας», συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 3,75 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αφορά στη διασύνδεση 16 μνημείων και πολιτιστικών σημείων της Λάρισας, με την ανακατασκευή οδών στο κέντρο της πόλης.

Το έργο έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0”-“Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου”.

(*) φωτογραφία αρχείου