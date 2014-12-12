Οι καλοκαιρινές δράσεις που διοργανώνει το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας - «Ξενώνας Ραψάνης» του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης, ολοκληρώνονται στις 26 Αυγούστου, με την πραγματοποίηση ενός φωτογραφικού περιπάτου με τίτλο «υφές: πέτρα και ξύλο», με τη Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας.

Το σημείο συνάντησης και αφετηρίας του περιπάτου θα είναι η Κεντρική πλατεία του χωριού, στις 18.00 και από εκεί να ακολουθήσουμε μια διαδρομή στις γειτονιές της Ραψάνης, να φωτογραφίσουμε ενδιαφέροντα θέματα από την αρχιτεκτονική του τόπου, εστιάζοντας στην πέτρα και στο ξύλο, ως βασικές υφές και υλικά κατασκευής και δόμησης.

* H “Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας” (https://fll.gr/) είναι ερασιτεχνικός σύλλογος με έδρα τη Λάρισα, και ασχολείται συστηματικά από το 1996 με τη μελέτη, ανάπτυξη και διάδοση της φωτογραφίας ως σύγχρονου εκφραστικού και εικαστικού μέσου.

Σκοπός του συλλόγου είναι η προώθηση και διάδοση της φωτογραφικής τέχνης, η βελτίωση του γνωστικού, τεχνικού και καλλιτεχνικού επιπέδου των μελών της, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η προβολή της Πόλης μας, μέσα από τη φωτογραφία, με τη δημιουργία σχετικού φωτογραφικού αρχείου.