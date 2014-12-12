Χάλκη: 50χρονος νεκρός σε εργασία με αλυσοπρίονο
Λάρισα | 24 Σεπ 2025, 20:14
Mε τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του, το απόγευμα της Τετάρτης, ένας 50χρονος στη Χάλκη Λάρισας.
Εχοντας ανεβεί σε δένδρο και εκτελώντας εργασίες με το αλυσοπρίονο, έχασε τον έλεγχό του, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος ακρωτηριάζοντας το πόδι του.
Το κόψιμο ήταν στο μηριαίο νεύρο και παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ ο άνδρας δυστυχώς κατέληξε.
kosmoslarissa.gr
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.