Το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. της κατηγορίας Τ38 κατέκτησε η Λαρισαία Λήδα Μανθοπούλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρά στίβου, το οποίο διεξάγεται στην Ινδία.

Συγκεκριμένα, η ασημένια Παραολυμπιονίκης στο Παρίσι, πραγματοποιώντας μία πολύ καλή κούρσα στον τελικό των 100μ. της κατηγορίας Τ38 κατέκτησε όχι μόνο την τρίτη θέση με χρόνο 12.72, αλλά πέτυχε και νέο ατομικό ρεκόρ για την φετινή σεζόν.