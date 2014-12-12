Στο διαγωνισμό παρευρέθηκε, μεταξύ των επίσημων προσκεκλημένων, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κίνα, Δρ. Ευγένιος Καλπύρης, ο οποίος συνεχάρη τα μέλη της ομάδας Roboheads, καθώς και όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής, για τη συμμετοχή, τις προσπάθειες και τις διακρίσεις τους.

Η ομάδα Roboheads αποτελείται από τους Δημήτριο Παπαμαργαρίτη, Δημήτριο Δημητριάδη, Κωνσταντίνο Τζόκα και Χαράλαμπο Αυγερινό, φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, που εκπροσώπησαν επάξια το Εργαστήριο NG-DSA, το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τη χώρα μας στο διεθνή διαγωνισμό.

Τα μέλη της φοιτητικής ομάδας Roboheads και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Χαράλαμπο Μπιλλίνη, την Αντιπρύτανη Καινοτομίας, Διεθνοποίησης, Συνεργασιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Καθηγήτρια Χρυσή Λασπίδου, τη Μονάδα Καινοτομίας – Μεταφοράς Τεχνολογίας – Κέντρο Επιχειρηματικότητας (One Planet Thessaly) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και προς το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου για την πολύτιμη και ουσιαστική υποστήριξή τους, που εξασφάλισε την πλήρη κάλυψη των ταξιδιωτικών εξόδων και των εξόδων διαμονής της διαγωνιζόμενης ομάδας. Επίσης, από τα μέλη της φοιτητικής ομάδας Roboheads απευθύνονται ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Καθηγητή Βασίλειο Γερογιάννη, για τη συνεχή στήριξη και αρωγή προς τις δράσεις όλων των φοιτητικών ομάδων του Τμήματος, προς το Διευθυντή του Εργαστηρίου NG-DSA Lab του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνο Χαϊκάλη, καθώς και προς τα Μέλη του NG-DSA Lab, Απόστολο Ξενάκη Επίκουρο Καθηγητή και Δρ. Δημήτριο Κοσμάνο, διδάσκοντα του μαθήματος Ρομποτικά Συστήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, για την αδιάλειπτη υποστήριξη και την επιστημονική τους καθοδήγηση. Τέλος, τα μέλη της φοιτητικής ομάδας Roboheads ευχαριστούν ιδιαίτερα τον εκπαιδευτικό οργανισμό RoboRAVE Greece και τον Διευθυντή του κ. Ιωάννη Μπαρά για τη συνεργασία, τη συστηματική οργάνωση και την επιτυχή υποστήριξη της φοιτητικής ομάδας Roboheads καθώς και όλων των Ελληνικών ομάδων που συμμετείχαν στο διεθνή διαγωνισμό.

Από την πλευρά τους, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η Μονάδα Καινοτομίας – Μεταφοράς Τεχνολογίας – Κέντρο Επιχειρηματικότητας (One Planet Thessaly), το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και το Εργαστήριο NG-DSA Lab, συγχαίρουν θερμά τους φοιτητές για την εξαιρετική αυτή διάκριση και ευχαριστούν όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της φοιτητικής ομάδας.