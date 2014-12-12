Ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις των Θεσσαλών μηλοπαραγωγών της Αγιάς Λάρισας μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής στην ποικιλία Gala των πράσινων μήλων, καθώς η παραγωγή είναι ικανοποιητική και αντίστοιχες είναι και οι πρώτες τιμές που δίνει η αγορά. Mετά από πολλά χρόνια, η φετινή χρονιά εξελίχθηκε ομαλά από πλευράς καιρικών συνθηκών. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ τα μελτέμια που κυριάρχησαν το καλοκαίρι βοήθησαν και στην ποιότητα της παραγωγής.

Ουσιαστικά, οι παραγωγοί έλαβαν μια τονωτική ένεση μετά από αρκετά έτη, σταματώντας έτσι μια τάση εγκατάλειψης της παραγωγής, αφού οι προηγούμενες χρονιές ήταν κάκιστες από κάθε άποψη. Ενδεικτικά, μία μέση στρεμματική απόδοση κυμαίνεται γύρω στους τρεις τόνους το στρέμμα, τουλάχιστον στην ποικιλία Gala.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού «Κίσσαβος», Γιώργο Ζέικο, «η φετινή χρονιά είναι καλή, τόσο εμπορικά, όσο και ποσοτικά-ποιοτικά. Η συγκομιδή ξεκίνησε με την ποικιλία Gala και αυτές τις ημέρες συνεχίζεται με τις κόκκινες ποικιλίες, κυρίως στα νεόφυτα περιβόλια. O χρωματισμός είναι ικανοποιητικός. Ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες ο καιρός να μας επιτρέψει να συγκομίσουμε χωρίς προβλήματα, έτσι ώστε να ανακάμψουμε μετά από πολλά χρόνια. Οι τιμές παραγωγού είναι διπλάσιες από τα προηγούμενα χρόνια, κυμαίνονται περίπου στα 50-70 λεπτά και σίγουρα θα αποφέρουν ένα μικρό κέρδος στον μηλοπαραγωγό, ανακουφίζοντάς τον ενόψει του χειμώνα.

Η αγορά, με αφορμή τις κακές εμπειρίες του παρελθόντος, εμφανίζεται συγκρατημένη ως προς τις παραγγελίες. «Η προμήθεια γίνεται τμηματικά, ωστόσο, ως συνεταιρισμός έχουμε επαρκείς αποθηκευτικούς χώρους. Γενικά, υπάρχει μια συνεχής, σταθερή πορεία στις παραγγελίες. Προσπαθούμε να διώξουμε γρήγορα τα Gala που δεν είναι διατηρήσιμο μήλο (σ.σ. ωριμάζει γρήγορα)», εξηγεί ο κ. Ζέικος.

Καλή η εικόνα για τις πρώιμες ποικιλίες της Ελασσόνας

Συγκρατημένα αισιόδοξος για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο εμφανίζεται ο Νίκος Νταλίπης από τη Φαρμάκη Ελασσόνας. Όπως υποστηρίζει, η μέχρι τώρα συλλογή της ποικιλίας Gala, η οποία έχει ολοκληρωθεί, δείχνει θετικά αποτελέσματα, με τις αποδόσεις των δέντρων να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Σημαντικό ρόλο, όπως σημειώνει, έπαιξε η περιοχή και οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της, οι οποίες επηρέασαν τόσο τις τελικές αποδόσεις όσο και την ποιότητα των καρπών. Παράλληλα, αναφέρει ότι σε περίπου έναν μήνα αναμένεται να ξεκινήσει και η συγκομιδή των υπόλοιπων ποικιλιών, οι οποίες αυτήν τη στιγμή παρουσιάζουν καλή εικόνα στα δέντρα. Τον προβληματίζει, ωστόσο, το ζήτημα της προστασίας των δέντρων και των καρπών από τις καιρικές μεταβολές και, κυρίως, από τη χαλαζόπτωση. Όπως τονίζει, η πολιτεία θα πρέπει να δει με διαφορετική οπτική το θέμα της καρποφορίας σε συνδυασμό με την προστασία από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. «Τα αντιχαλαζικά συστήματα είναι για εμάς ζωτικής σημασίας, αλλά το υψηλό κόστος εγκατάστασης μάς προβληματίζει ιδιαίτερα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της συλλογής και των τιμών, υπογραμμίζει ότι για την τρέχουσα περίοδο αυτές κυμαίνονται στα 60-70 λεπτά το κιλό. Ωστόσο, το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει η δυσκολία εξεύρεσης εργατικών χεριών, που είναι απολύτως αναγκαία αυτή την εποχή.

Κλείνοντας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα του νερού, το οποίο χαρακτηρίζει θεμελιώδες για το σύνολο των παραγωγών της περιοχής. Όπως εξηγεί, η διαχείριση του νερού βασίζεται σε μικρά χωμάτινα φράγματα, τα οποία όμως θα πρέπει να αυξηθούν και να βελτιωθούν. «Για εμάς, το ζήτημα του νερού είναι το σημαντικότερο. Από αυτό θα εξαρτηθεί και η μελλοντική επέκταση των καλλιεργειών στην περιοχή μας. Κυρίως, όμως, σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών, τα φράγματα μπορούν να αποτελέσουν αναχώματα συγκράτησης του νερού, ώστε να μην πλημμυρίζει ο κάμπος της Θεσσαλίας, όπως συνέβη με τη θεομηνία Daniel», καταλήγει.

Γιώργος Ρούστας (ypaithros.gr)