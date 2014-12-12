Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει προσλάβει η καλλιέργεια χασίς και στα βουνά του νομού Λάρισας.

Μετά από έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας εντοπίστηκε φυτεία "μαμούθ" στην Καρυά Ολύμπου, αυτή τη φορά σε ένα ρέμα στην ιδιαίτερα δυσπρόσιτη θέση "Διάβα".

Η νέα φυτεία ήταν χωρισμένη σε 5 τμήματα και τα καλλιεργούμενα και μεγάλου ύψους δενδρύλλια, ξεπερνούν τα 5.000, με οργάνωση (περιελάμβανε αυτοσχέδιες παγίδες, ασυρμάτους και αποθέματα για μήνες) που εντυπωσίασε ακόμα και τους αστυνομικούς.

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν οι τρεις από τους πέντε δράστες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις ναρκωτικών.

(*) φωτογραφία αρχείου

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Β.Κ., Eλευθερία)