Με την αλλαγή της ώρας επιστρέφει και το χειμερινό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα της Λάρισας.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο από σήμερα Δευτέρα 27 Οκτωβρίου τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίγουν στις 8 το πρωί και θα κλείνουν στις 2:00 το μεσημέρι, ενώ Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή θα είναι ανοικτά και το απόγευμα από τις 5.00 έως τις 9 βράδυ.

Αναλυτικά το προτεινόμενο ωράριο:

ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00

ΤΡΙΤΗ: 08:00 – 14:00

ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00

ΠΕΜΠΤΗ: 08:00 – 14:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30 – 14:30