Χειμερινό ωράριο από σήμερα στην αγορά στη Λάρισας
Λάρισα | 27 Οκτ 2025, 08:20
Με την αλλαγή της ώρας επιστρέφει και το χειμερινό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα της Λάρισας.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο από σήμερα Δευτέρα 27 Οκτωβρίου τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίγουν στις 8 το πρωί και θα κλείνουν στις 2:00 το μεσημέρι, ενώ Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή θα είναι ανοικτά και το απόγευμα από τις 5.00 έως τις 9 βράδυ.
Αναλυτικά το προτεινόμενο ωράριο:
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00
ΤΡΙΤΗ: 08:00 – 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00
ΠΕΜΠΤΗ: 08:00 – 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30 – 14:30
