Από τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας ανακοινώνεται, ότι με την εφαρμογή της χειμερινής ώρας, το προτεινόμενο χειμερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων-μελών του συλλόγου από την Δευτέρα 27/10/2025, όπως αποφασίστηκε ομόφωνα,  διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00
ΤΡΙΤΗ 08:00 – 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00
ΠΕΜΠΤΗ 08:00 – 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 08:30 – 14:30

 