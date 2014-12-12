Χειμερινό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα της Λάρισας
Ειδήσεις | 23 Οκτ 2025, 14:55
Από τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας ανακοινώνεται, ότι με την εφαρμογή της χειμερινής ώρας, το προτεινόμενο χειμερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων-μελών του συλλόγου από την Δευτέρα 27/10/2025, όπως αποφασίστηκε ομόφωνα, διαμορφώνεται ως εξής:
|ΔΕΥΤΕΡΑ
|08:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00
|ΤΡΙΤΗ
|08:00 – 14:00
|ΤΕΤΑΡΤΗ
|08:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00
|ΠΕΜΠΤΗ
|08:00 – 14:00
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|08:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00
|ΣΑΒΒΑΤΟ
|08:30 – 14:30
