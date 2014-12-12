Χειροπέδες σε γυναίκα για κατοχή ηρωίνης
Αστυνομικά | 09 Σεπ 2025, 12:35
Συνελήφθη, χθες το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, μία γυναίκα, διότι στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ηρωίνης, συνολικού βάρους 1,4 γραμμαρίων και 1 ζυγαριά ακριβείας.
