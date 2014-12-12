Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στη Λάρισα, από προστρέξαντες αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ο δράστης, λίγη ώρα νωρίτερα, αφαίρεσε προϊόντα από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια) της πόλης.

Περαιτέρω, προέκυψε ότι, κατά το χρονικό διάστημα από 16/09 έως 20/09, ο συλληφθείς είχε αφαιρέσει διάφορα προϊόντα, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, από το ίδιο κατάστημα.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκε ένα αναδιπλούμενος σουγιάς, ο οποίος κατασχέθηκε.