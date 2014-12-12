Τρία άτομα συνελήφθησαν στη Λάρισα, μετά από έλεγχο της Αστυνομίας, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν συσκευασίες κοκαΐνης και κάνναβης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθησαν, χθες (10-10-2025) το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, -3- ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σε γενόμενο έλεγχο, οι τρεις άνδρες κατελήφθησαν να κατέχουν από κοινού δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -0,9- γραμμαρίων, δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -3,3- γραμμαρίων και έναν τρίφτη με υπολείμματα κάνναβης.

Οι ναρκωτικές ουσίες και ο τρίφτης κατασχέθηκαν.