Συνελήφθησαν στη Λάρισα και περιοχή του Δήμου Αγιάς, δύο άτομα, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα:

· στην πρώτη περίπτωση, χθες το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, ένας άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με νόμιμο εκπρόσωπο άλλον άνδρα που αναζητείται και να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική πέραν του επιτρεπόμενου ορίου και

· στη δεύτερη περίπτωση, σήμερα τις μεταμεσονύκτιες ώρες σε περιοχή του Δήμου Αγιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, ένας άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας άλλου άνδρα που αναζητείται και να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με μεγαφωνική εγκατάσταση, αναπαράγοντας μουσική πέραν του επιτρεπόμενου ορίου και διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περίοικων.