«Ο Αχιλλέας και οι Μυρμιδόνες συναντούν την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία» τιτλοφορείται σειρά δράσεων που θα υλοποιηθούν στον Δήμο Φαρσάλων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Θεσσαλία 2021–2027», από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης παραγωγής Δράσεων Σύγχρονου Πολιτισμού Δήμου Φαρσάλων» και περιλαμβάνει τέσσερις διακριτές πολιτιστικές δράσεις, που θα πραγματοποιούνται κάθε Οκτώβριο και θα απευθύνονται σε πολίτες όλων των ηλικιών.

Πολιτιστική διαδρομή και παιχνίδι

Η πρώτη δράση αφορά τη διοργάνωση ενός πρωτότυπου πολιτιστικού παιχνιδιού – περιήγησης στην πόλη των Φαρσάλων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη μέσα από ένα διαδραστικό «ταξίδι», εξερευνώντας εμβληματικά σημεία και ανακαλύπτοντας την ιστορία και τον πολιτισμό τους μέσα από μια πιο βιωματική εμπειρία.

Εργαστήριο εικαστικών Χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών

Η δεύτερη δράση εστιάζει στη δημιουργικότητα των παιδιών. Ένας έμπειρος εικαστικός θα σχεδιάσει τρία χριστουγεννιάτικα στολίδια, τα οποία θα κατασκευαστούν από μαθητές με τη βοήθεια εκπαιδευτικών σε διάφορους δημοτικούς χώρους — όπως σχολεία, κοινότητες, το Δημαρχείο και τα ΚΑΠΗ. Στο τέλος, τα έργα θα παρουσιαστούν ενωμένα σε μια μεγάλη εορταστική εκδήλωση με μουσική και καλλιτεχνικό χαρακτήρα.

Έκθεση φωτογραφίας

Η τρίτη δράση περιλαμβάνει την παρουσίαση του έργου ενός καταξιωμένου και πολυταξιδεμένου φωτογράφου, ο οποίος θα αποτυπώσει μέσα από τον φακό του τη ζωή και τα τοπία των Φαρσάλων. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στον ιστορικό Πύργο Καραμίχου, προσφέροντας στο κοινό μια διαφορετική οπτική της περιοχής.

Φωτογραφικό σαφάρι για παιδιά

Η τέταρτη δράση θα δώσει την ευκαιρία σε παιδιά να γνωρίσουν τον κόσμο της φωτογραφίας μέσα από ένα «φωτογραφικό σαφάρι» που θα διοργανωθεί σε συνεργασία με επαγγελματίες φωτογράφους. Οι μικροί συμμετέχοντες θα διδαχθούν βασικές τεχνικές και θα αποτυπώσουν με τη δική τους ματιά τη φύση, τις γειτονιές και την καθημερινότητα της πόλης.

Παράλληλα, μέσω του Υποέργου 2 «Στρατηγική και δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης σύγχρονων πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Φαρσάλων», θα υλοποιηθούν ενέργειες προβολής, επικοινωνίας και δημοσιότητας, με στόχο την ανάδειξη των δράσεων, την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και τη συμμετοχή των πολιτών.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Δήμου Φαρσάλων, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΕΣΠΑ, φιλοδοξεί να αναδείξει τον σύγχρονο πολιτισμό ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, δίνοντας ταυτόχρονα νέα πνοή στην πολιτιστική ζωή της περιοχής.