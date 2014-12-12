Σημαντικοί πόροι προβλέφθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, δηλαδή για επιχειρήσεις με συνεταιριστικό πρότυπο, ακριβώς επειδή από την περιφερειακή αρχή θεωρείται ένα πολύτιμο εργαλείο κοινωνικής ένταξης και τόνωσης των τοπικών αγορών εργασίας.

Από την Διαχειριστική Αρχή ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων για ένταξη στη δράση «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027 του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Έχουν ενταχθεί συνολικά 42 έργα που αφορούν σε υφιστάμενους και νέους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με έδρα την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 3,3 εκ.€ εκ των οποίων 2.2 εκ.€ αφορούν σε 28 υφιστάμενους φορείς και 1,1 εκ.€ αφορούν σε 14 υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Δημ .Κουρέτας

«Ανοίγουμε τον δρόμο για την βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση με μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία. Συγκεκριμένα για τους νέους, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες αλλά και για τα οικονομικά αδρανή άτομα, καθώς μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας δημιουργούνται τοπικές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς.

Στην Θεσσαλία είναι για εμάς προνόμιο να στηρίζουμε προγράμματα και για τις επιχειρήσεις Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η Κ.ΑΛ.Ο. είναι ένας εναλλακτικός τρόπος να παράγουμε, να εργαζόμαστε και να καταναλώνουμε υπηρεσίες και προϊόντα που προάγουν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αειφορίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης και του γενικού κοινωνικού συμφέροντος. Με πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις έχω προσωπική επαφή και έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο. Έχουν δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία μέσω της παραγωγής προϊόντων, της παροχής υπηρεσιών και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης . Θέλουμε ισότιμες σχέσεις παραγωγής για όλους», τόνισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας.

Ειδικότερα επιδιώκεται να επιτευχθεί :



– Η στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.



– Η μείωση της ανεργίας και η μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που δημιουργείται από τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

– Η ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Η χρηματοδότηση

Το κατώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης ανά έργο είναι 30.000 € και το ανώτατο όριο 90.000 €.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:



-Το Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου και Υφιστάμενοι Προσωπικού. Συγκεκριμένα, αφορά στην επιδότηση μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού με συναφή επαγγελματικά προσόντα για την προώθηση του επιχειρηματικού σχεδίου μέχρι 18 ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης ανά εργαζόμενο.

– Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, κοινή ωφέλεια, προβολή, δικτύωση κ.α.)

Παράγουμε, εργαζόμαστε, καταναλώνουμε

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΝΙΑ (Κ.ΑΛ.Ο.) είναι το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η Κ.ΑΛ.Ο. δεν είναι μια ακόμη προνοιακή πολιτική για τους ευάλωτους και οικονομικά ασθενέστερους πολίτες αλλά ένας εναλλακτικός τρόπος να παράγουμε, να εργαζόμαστε και να καταναλώνουμε.

Να παράγουμε και να καταναλώνουμε υπηρεσίες και προϊόντα που προάγουν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αειφορίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης και του γενικού κοινωνικού συμφέροντος.

Να καταναλώνουμε τα αγαθά, που ικανοποιούν εμάς τους ίδιους που εργαζόμαστε για να τα παράγουμε αλλά και τους άλλους συμπολίτες μας, σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο μέσω ενός αλληλέγγυου εμπορικού ή ανταλλακτικού δικτύου που εναρμονίζει την προσφορά και την ζήτηση.

Να εργαζόμαστε με ένα άλλο τρόπο, συμπράττοντας δημοκρατικά, διαμορφώνοντας πιο ισότιμες σχέσεις παραγωγής, διανέμοντας το πλεόνασμα της εργασίας μας, σε μας τους ίδιους ή/και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας ή/και προσφέροντας μέρος αυτού σε αλληλέγγυες δράσεις.