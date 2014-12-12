Εξήγηση για την απουσία του από την παρέλαση που έγινε στην Ελασσόνα για την απελευθέρωση της πόλης την περασμένη Δευτέρα, έδωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας απαντώντας σε σχετικό σχόλιο του Kampos Land (kosmoslarissa.gr).

O κ. Κέλλας που την ίδια ημέρα νωρίτερα είχε παραστεί στη δοξολογία στον Μητροπολιτικό ναό της πόλης και ακολούθως κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων, αναχώρησε εσπευσμένως για την Αθήνα. "Έπρεπε να προλάβω", μας είπε, "μια κρίσιμη σύσκεψη που έγινε για τις αγροτικές επιδοτήσεις παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ".

Δεν έχουμε λόγο να μην δεχτούμε την εξήγηση του κ. υπουργού.

