Μια μοναδική, μαγευτική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν κατά τη διάρκεια Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Λάρισας, καθώς η Εορταστική Παρέλαση έρχεται ξανά για να ζωντανέψει το κέντρο της πόλης και να μοιράσει χαμόγελα και ευτυχισμένες στιγμές, σε μικρούς και μεγάλους.

Την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου, δώδεκα άρματα θα ζωντανέψουν αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ιστορίες και παραμύθια, γεμίζοντας την πόλη με μουσική, χρώματα, ξωτικά, ηρωίδες, ήρωες και… πολλή φαντασία!

Μάλιστα, αυτή τη φορά, η συμμετοχή -με συμβολικό τίμημα- στη γιορτινή παρέλαση γίνεται ευκαιρία για μια ουσιαστική πράξη προσφοράς και στήριξης, για το έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή) Ελλάδος.

Το φετινό θέμα της μεγάλης Εορταστικής Παρέλασης είναι «Τα Βιβλία των Χριστουγέννων – Παραμύθια που ζωντανεύουν»: η παρέλαση αντλεί έμπνευση από τη φαντασία και τη δύναμη της αφήγησης.

Στους δρόμους της πόλης θα παρελάσουν άρματα διακοσμημένα με εντυπωσιακά, τρισδιάστατα βιβλία, ενώ πρωτότυπα παραμύθια θα ζωντανέψουν μέσα από ξωτικά, αστέρια, χιονονιφάδες και δώρα, ταξιδεύοντας μικρούς και μεγάλους σε έναν μαγικό, γιορτινό κόσμο.

Η παρέλαση θα πλαισιωθεί από μουσική, χορό, θεατρικά δρώμενα και φαντασμαγορικά εφέ, μεταμορφώνοντας το κέντρο της Λάρισας σε μια ζωντανή σκηνή χαράς και χριστουγεννιάτικης φαντασίας, ενώ η εκδήλωση θα κορυφωθεί με ένα πάρτυ στην Κεντρική Πλατεία.

Δηλώσεις συμμετοχής

Η Εορταστική Παρέλαση του Δήμου Λαρισαίων φιλοδοξεί να ενώσει την πόλη σε μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής, δημιουργικότητας και αλληλεγγύης -μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλες και όλους, να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας.

Δηλώσεις συμμετοχής (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου ως και τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.larissa.gov.gr/el/form-parelasi-2025

✅ Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν:

Ομάδες 70 – 80 άτομα: σχολεία, σύλλογοι, καλλιτεχνικές/θεατρικές/αθλητικές ομάδες και όχι μόνο

Παρέες 6 – 30 ατόμων: κάθε ομάδα δηλώνει έναν ομαδάρχη/υπεύθυνο, ο οποίος αναλαμβάνει τη συμμετοχή και την επικοινωνία με τους διοργανωτές.

Οι στολές διατίθενται δωρεάν από τον Δήμο Λαρισαίων που θα τις παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες. Με μια συμβολική συμμετοχή των 2 ευρώ/άτομο, η Εορταστική Παρέλαση 2025 θα στηρίξει το έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή) Ελλάδος.