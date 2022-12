Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Οργανισμού Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της Μουσικής Σχολής Νίκαιας.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο Δήμαρχος Κιλελέρ κ. Αθανάσιος Νασιακόπουλος με αναφορά στο ποιοτικό, εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό έργο που επιτελείται στη σχολή από τη διεύθυνσή της και όλους τους καθηγητές της. Και απ’ αυτούς που συμμετείχαν στα Μουσικά Σύνολα αλλά και απ’ αυτούς που δεν συμμετείχαν, όμως βοήθησαν ουσιαστικά και πρακτικά προετοιμάζοντας τους μαθητές για την εμφάνισή τους. Καθοριστική, τόνισε ο Δήμαρχος, είναι η αρωγή της αντιδημαρχίας Πολιτισμού η οποία συμβάλλει τα μέγιστα στην προώθηση, την αναβάθμιση και την προβολή του έργου που επιτελείται».

Προς επιβεβαίωση δε των λεγόμενων του Δημάρχου απονεμήθηκαν τίτλοι σπουδών, από τον ίδιο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Αχιλλέα Χατζούλη, τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιάννη Μπακαλόπουλο και τον Τοπικό Σύμβουλο Νίκαιας Γιώργο Ψαρούλη στις ακόλουθες σπουδάστριες της σχολής:

Σδρόλια Ιωάννα: πτυχίο φλάουτου

Παυλοπούλου Βασιλική: πτυχίο φλάουτου

Παναγούλη Ευτυχία: πτυχίο φλάουτου

Τσιρούλη Καλλιόπη: πτυχίο φλάουτου

Τάξη Φλάουτου: κ. Τσερώνη Ειρ.

Αγγελακοπούλου Ζωή: πτυχίο κιθάρας

Τάξη Κιθάρας: κ. Κουλιόπουλου Γ.

Κατσανούλης Γιάννης: πτυχίο αντίστιξης

Τάξη Ανώτερων Θεωρητικών: κ. Μακρόπουλου Γ.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αχιλλέας Χατζούλης αναφέρθηκε στην πρόοδο και την εξέλιξη της Μουσικής Σχολής τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «…αυτή λειτουργεί ως πρότυπη σχολή, με τον αριθμό των παιδιών να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις όπως και ο αριθμός των καθηγητών που επιτελούν ένα τόσο σημαντικό έργο».

Στην εκδήλωση εμφανίστηκαν και παρουσίασαν το Χριστουγεννιάτικο ρεπερτόριο:

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ-ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΡΟΩΔΕΙΑΚΗ

– Μικρός Τυμπανιστής (Εισαγωγή με ρυθμική συνοδεία)

– Άγιος Βασίλης

– Ρούντολφ ελαφάκι

– Καλήν εσπέρα

Διδασκαλία: Σωτηρία Μακρυγιάννη, Λίνα Γκοντικούλη

Συνοδεία στο πιάνο: η καθηγήτρια Ελένη Εβταλιτσίδου

-Deck the Halls – Ding Dong

Πιάνο : Παρασκευή Νικολούλη

Μεταλλόφωνο : Κατερίνα Νικολούλη

Διδασκαλία : Νάντια Μιχαλούλη

-Good King Wenceslas

-Frosty the snowman

Βιολί : Αναστασία Καραγιάννη, Κων/να Μπαζούλη

Νεφέλη Αραμπατζή, Ευανθία Παπαθανασίου

Νικόλας Βογιαντζής, Κων/νος Κοτρώτσιος, Γεωργία Αρβανιτοπούλου

Διδασκαλία : Στέλλα Τσιαρδάκα

-Dance of the sugar plum Fairy

Theme from the Nutcracker P.I. Tchaikovsky

Πιάνο: Ιουλία Γεωργία Πουλούλη

Διδασκαλία :Παναγιώτης Μπαλανίκας

-No soft cradle

Φλάουτο : Ανδρέας Μόκας, Νίνα Ξιώνη, Εύα Χαρούλη,

Χαρά Κατέζογλου

Πιάνο : Άγγελος-Βασίλειος Καράμπας

Διδασκαλία : Ειρήνη Τσερώνη, Νάντια Μιχαλούλη

-Huachi tovito

Φλάουτο : Ανδρέας Μόκας, Σοφία Τσιάρα

Βάγια Ξυδούλη, Αλεξάνδρα Χαρισούλη

Διδασκαλία : Ειρήνη Τσερώνη

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

-Carol of the bells M. Leontovych (Ορχηστρικό)

-Cantate Domino G. Haendel (Ορχηστρικό)

-Κάλαντα Χριστουγέννων

-Χαίρε θείο βρέφος (Γιορτινά τραγούδια)

-Τρίγωνα κάλαντα

-Μικρός τυμπανιστής

-Angels we have heard on high

-Άγια νύχτα

-O Holy night Adolphe Adam

-Panis Angelicus C. Franck (Συνοδεία: Μουσικό σύνολο Φλάουτων )

Σολίστ η σοπράνο Νεφέλη Ήραντου

Κλείσιμο εκδήλωσης

-We wish you a merry Xmas

(Από την χορωδία και την Ορχήστρα της Μουσικής Σχολής)

Ενορχήστρωση – Διδασκαλία – Διεύθυνση: η Διευθύντρια της Μουσικής Σχολής Ελένη Τσαρδακά

Συνοδεία στο πιάνο: ο καθηγητής Μπαλανίκας Παναγιώτης.