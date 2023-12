Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων και το Μουσικό Σχολείο Λάρισας, καλωσορίζουν τα Χριστούγεννα την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου στις 20:30 με μια μεγάλη μαγική Χριστουγεννιάτικη Συναυλία με τίτλο: «Μόνοι στο Σπίτι», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας.

Η συναυλία θα ανοίξει με την Big Band του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, υπό την διδασκαλία του Νότη Λάππα, που θα ερμηνεύσει τα κομμάτια: Saint Thomas, Lullaby of Birdland, Let it snow, All I want for Christmas (is my 2 front teeth), O Tannenbaum.

Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας η Σύγχρονη Ορχήστρα και το Σύνολο Μιούζικαλ & Μουσικής Κινηματογράφου του Μουσικού Σχολείου Λάρισας υπό την διδασκαλία των Καμπούρη Μανώλη, Τόλιου Ζωής, Σδρόλια Αλέξανδρου, Κτιστάκη Α. Ευφροσύνης, Καραγιάννη Παρασκευής, σε ενορχήστρωση του Μανώλη Καμπούρη και υπο τη διεύθυνση των Μ. Καμπούρη και Ευφροσύνης Α. Κτιστάκη, θα συμπράξουν και θα παρουσιάσουν τα πιο μαγικά κομμάτια της γνωστής χριστουγεννιάτικης ταινίας «Μόνος στο Σπίτι 1, 2», Somewhere in my memory (Home alone basic soundtrack), Carol of the bells (Home alone edition), Rocking around the Christmas tree, White Christmas, Jingle bells rock, My Christmas tree, Santa Claus is coming to town, Happy Christmas (War is over).

Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Κατά την διάρκεια της συναυλίας θα συλλεχθούν βιβλία για την ενίσχυση των βιβλιοθηκών στα σχολεία που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στον Δήμο Λαρισαίων.

Διοργάνωση: Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων & Μουσικό Σχολείο Λάρισας

Συντελεστές

Υπεύθυνος συνόλου Big Band: Λάππας Νότης

Υπεύθυνοι συνόλου Σύγχρονης Ορχήστρας: Καμπούρης Μανώλης, Τόλιου Ζωή, Σδρόλιας Αλέξανδρος

Υπεύθυνοι συνόλου Μιούζικαλ και Μουσικής Κινηματογράφου: Κτιστάκη Α. Ευφροσύνη, Καραγιάννη Παρασκευή

BIG BAND (συμμετέχουν οι μαθητές-τριες):

Αγναντής Ιορδανης, Δακής Δημήτρης, Ιωαννίδης Ειρηναίος, Καρακαξάς Μιχαήλ, Γκόγκος Αλέξανδρος, Γκοτζιάς Σωτήρης, Εμμανουηλίδης Δημήτρης, Ιωαννίδης Αντώνης, Τζικας Μάξιμος, Τσάλτας Κων/νος, Χρήστου Σιέννα, Ανδριτσόπουλος Βησσαρίων-Μάριος, Ευρενίδη Ελισάβετ- Διονυσία, Λύγδα Ναταλία, Οικονόμου Θωμάς, Κωστοπούλου Γεωργία, Πατσαδάκης Γιώργος, Στεργίου Ανθή, Χατζή Μαρία.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (συμμετέχουν οι μαθητές-τριες):

Αγορογιάννη Άννα, Αδάμου Μαρκέλλα, Αναστασίου Χαρίκλεια, Αραμπατζής Αλέξιος, Βαρδακώστα Μαρίνα, Γεωργοπούλου Σοφία, Γιάνναρου Νίκη, Γιβροπούλου Σοφία, Γκέρου Σωτηρία-Ανθή, Δημοπούλου Ευαγγελία, Εξάρχου Αγγελική-Ελένη, Ευρενίδη Ελισάβετ-Διονυσία, Καβαλλιεράτου Ουρανία, Κατσιμαγκλής Οδυσσέας, Κόκκαλη Δέσποινα, Λίτσιου Ευθυμία, Μάκκα Δήμητρα, Μάκκας Νικόλαος, Μαραγκοζάκη Γεωργία, Μαργαρίτη Γεωργία, Μερτζανίδη Ευανθία, Μορβατίδου Σουμελα, Μπούτλα Δήμητρα-Ρέα, Μπούτλα Ευφροσύνη, Παλαγγα Έυσταθία, Παληγιάννης Γεώργιος-Άγγελος, Παπαλεξανδρή Γλυκερία, Παπαλέξη Αικατερίνη, Παπανικολάου Χριστίνα, Πλιάτσικα Ευρώπη-Άννα, Ριζούλη Αικατερίνη, Σπυριδάκη Βασιλική, Τσετσέκου Ζωή- Δέσποινα, Τσολάκης Αστέριος, Φιλίππου Αθανάσιος, Χρυσικού Φιλοθέη, Βαλδούμα Χλόη-Μαρία, Βαρδακάρη Αικατερίνη, Βουντα Ελένη-Μαρίνα, Γαλαζούλας Ευάγγελο-Ερμής, Δεδικούση Κωνσταντίνα, Δημοβέλης Παντελεήμω-Μάριος, Δημοβέλης Χαρίλαος-Νικόλαος, Ζάχου Κωνσταντίνα, Ζιάκα Δήμητρα, Ζιούρας Δημήτριος, Ηλιούδης Άγγελος, Θεοδωροπούλου Λαμπρινή, Καλαμπάκα Χαρίκλεια, Καλογιάννης Βασίλειος, Καμάκα Ελένη, Κανάκης Χρήστος, Καραστέργιου Ζωή, Κορδά Χρυσούλα, Κουλιόπουλος Αστέριος, Κουτσιούλη Θεολογία, Κτιστάκης Αστέριος, Κυριλλίδης Θεόδωρος, Μπακάλογλου Παναγιώτης, Μπάρλου Βασιλική, Μπατσίλα Ευαγγελία-Αθηνά, Μπόρα Ηλιάνα-Νεκταρία, Μπούτλα Παρασκευή, Νιακοπούλου Αικατερίνη, Νούλας Κωνσταντίνος-Γραμμένος, Παντελιός Αλέξανδρος, Πουλτσίδης Κωνσταντίνος, Σαντουρίδου-Ακριβούλη Ελένη, Στεργίου Ανθή, Τάτση Μαρία, Τσέτσιλα Χριστίνα, Τσιντζιρούλης Δημήτριος, Τσιτσιβά Ιωάννα, Τσούμαρη Ευαγγελία, Υφαντίδης Άγγελος, Φαρμάκης Βασίλειος, Φίσα-Τζιουμάκη Βικτώρια, Χάμου Αναστασία-Μαρία, Χατζή Μαρία, Χατζημαργαρίτης Εμμανουήλ, Χριστώνη Μαρία, Ψωμά Θεοδώρα.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (συμμετέχουν οι μαθητές-τριες):

Αλμπάλα Έρρικα, Γιουβρή Αρετή, Δαμασιώτη Ραφαηλία -Χριστίνα, Ζηλιούδη Ιωάννα, Ζιάκας Αντώνης, Καπετανοπούλου Αναστασία, Καρανάσιου Ευαγγελία, Kαρασίμος Πάτροκλος, Κουτσιούλη Κωνσταντίνα – Μαρία, Κυριτσακα Αθανασία, Μερτζανίδη Χριστίνα, Μόκας Ανδρέας, Μπίτα Άννα, Πορναρα Μαρία Ειρήνη, Ραούλη Αφροδίτη, Σαμαρίνας Κωνσταντίνος, Σοφράς Παυσανίας, Τέλιος Απόστολος, Τζελέτας Ιωάννης, Τσαμτσαρίδου Δήμητρα, Φατούρα Υακίνθη, Καμπούρη Αναστασία, Καμπούρης Ραφαήλ Κωνσταντίνος, Καρανάσιου Χαρίκλεια, Σχοινάς Παύλος, Σωτηρίου Κωνσταντίνος, Χασιώτης Γιάννης, Χατζέλας Ζαφείρης, Χατζημιχαήλ Παρασκευάς, Αραμπατζή Μαργαρίτα – Χρυσή, Γκέκα Έμιλυ, Δήμου Γεώργιος, Καριώτης Σταύρος, Κατσαρού Χριστούλα, Κολέτσιου Ραφαέλα, Κούρτη Ευαγγελία, Λίκα Λεντιάνα, Σδραβοπούλου Αμαλία, Στεργίου Ελένη, Τασιάνας Βάιος, Φουνταρλή Ηλέκτρα-Θεοδώρα, Χατζόγλου Κατερίνα.