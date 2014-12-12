Στον εντοπισμό 1.036 ΑΦΜ που εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις ύψους 22,6 εκατ. ευρώ κατέληξε η πρώτη φάση της έρευνας της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛΑΣ, όπως ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.Για τους κατόχους των ΑΦΜ αυτών αυτά που προέκυψαν από έλεγχο 6.354 Αριθμών Φορολογικού Μητρώου που παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε, επίσης, ότι έχουν παγώσει οι περιουσίες τους.Ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε, επίσης, τις πέντε μεθόδους απάτης που χρησιμοποιήθηκαν, όπως αυτοί προέκυψαν από την έρευνα της ΕΛΑΣ και είναι οι εξής:

• Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

• Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

• Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

• Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

• Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

• Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης αιτήσεων μοναδικών δικαιούχων (ΑΦΜ).

Προανήγγειλε, επίσης, ότι θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας, με τους εξής στόχους:

• Εξέταση δραστηριοποίησης εγκληματικών ομάδων, οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη σχετικών επιδοτήσεων.

• Τον προσδιορισμό, εκ νέου, μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων.

Οι δηλώσεις Χρυσοχοΐδη

Δήλωση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη• Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήγωσε την ελληνική κοινωνία.• Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων.• Δικό μας καθήκον μας, καθήκον, δηλαδή, της Πολιτείας, της κυβέρνησης και του κράτους είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να προλαμβάνει και, όπου χρειάζεται, να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα.• Και οι μηχανισμοί γίνονται κάθε μέρα και πιο αποτελεσματικοί, με σύγχρονα μέσα, με άνδρες και γυναίκες που είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο καθήκον τους.