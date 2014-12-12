Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου σε ανακοίνωσή της "εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στην αθλήτρια του συλλόγου Ταεκβοντό «ΕΥΖΗΝ» Αμπελώνα, Ειρήνη Ντόβα, για την εντυπωσιακή της επιτυχία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών.

Η Ειρήνη Ντόβα, κατέκτησε την 1η θέση και το Χρυσό Μετάλλιο στην κατηγορία -73kg, ύστερα από τρεις σπουδαίους νικηφόρους αγώνες στο ΔΑΚ Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Με την κορυφαία αυτή επιτυχία, η νεαρή αθλήτρια εξασφάλισε τη συμμετοχή της με την Εθνική Ομάδα Ταεκβοντό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών, που θα πραγματοποιηθεί στις 22-26 Οκτωβρίου στην πόλη Wuxi της Κίνας.

Η δημοτική αρχή Δ. Τυρνάβου αισθάνεται υπερήφανη για τα παιδιά του τόπου μας που με το ήθος, την αφοσίωση και τη συνεχή προσπάθειά τους διακρίνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αποτελώντας παράδειγμα για τη νέα γενιά.

Η επιτυχία της Ειρήνης Ντόβα τιμά όχι μόνο την ίδια, την οικογένειά της και τον σύλλογό της, αλλά και ολόκληρη την τοπική μας κοινωνία."